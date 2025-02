La obra de la Sindical de Contrueces vuelve a liarse al caer la UTE elegida

Nuevo lío en el enrevesado proceso que desde 2015 tiene a los vecinos de la Obra Sindical de Contrueces, pendientes del inicio de las obras de reforma de este conjunto de viviendas. Ahora el lío viene tras caerse la empresa a la que se había adjudicado el trabajo hace menos de un mes. El Ayuntamiento ultima las gestiones para que el proyecto, que como barrio degradado cuenta con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siga adelante cumpliendo plazos. Esta era la tercera licitación tras dos operaciones fallidas.

¿Qué ha pasado? El 21 de enero , la Junta de Gobierno aprobaba la adjudicación de la primera fase de la rehabilitación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Bienes y Obras del Principado y Tableros y Puentes. El importe ofertado de 3,8 millones (impuestos incluidos) y el incremento de la garantía en 60 meses sobre el año obligatorio hacía que se impusiese sobre la otra licitadora, Elecnor Servicios y Proyectos, que ofertó 4,1 millones y solo 24 meses más de garantía.

Para firmar el contrato con las comunidades de propietarios de los números 13,15,17,19,21 y 23 de la calle Río Cares solo faltaba acreditar la escritura de constitución de la UTE y presentar la garantía definitiva. Pero al no haberse presentado la garantía en plazo la administración asume que "el licitador ha retirado su oferta". Toca pasar al siguiente licitador.

Antes de llegar a esta decisión, la mesa de contratación había dado el paso de no autorizar el aval bancario por 176.737 euros presentado por la UTE al tener fecha de vencimiento cuando la obligación era que ese aval fuera de duración indefinida. Y tampoco había autorizado la petición empresarial de tener diez días más para aportar la garantía definitiva al entender, por un lado, que ello vulneraba el principio de igualdad entre los licitadores y, por otro, que contravenía el interés público al poner en peligro la subvención a recibir de Europa por no cumplir con los objetivos de la convocatoria. No se le castiga al entender que incumplió por causas ajenas.

Llueve sobre mojado. La adjudicataria de la primera licitación renunció antes de iniciar los trabajos por entender que había errores en el proyecto que hacían inviable su ejecución en los 2,9 millones fijados. En septiembre del año pasado hubo que declarar desierta la segunda licitación al no presentarse ninguna oferta.

Suscríbete para seguir leyendo