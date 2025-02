Activado el trámite para que Elecnor asuma ya la Sindical de Contrueces

"Estamos yendo lo más rápido que podemos, intentando evitar que haya retrasos", sentenciaba ayer Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de ciudad, en referencia a la contratación de la constructora que se haga cargo de la primera fase de la rehabilitación de la Obra Sindical de Contrueces . Una obra que cuenta con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Paíno hacía esta reflexión tras hacerse oficial en una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno la retirada de la oferta por 3,8 millones (impuestos incluidos) que habían presentado la UTE conformada por las firmas Bienes y Obras del Principado y Tableros y Puentes (esta ya fue motivo de conflicto cuando no pudo sacar adelante la obra de la ecomanzana), y por la que habían sido declarados adjudicatarios el pasado mes de enero. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la adjudicataria no presentó en tiempo la garantía definitiva tras no autorizársele una ampliación de plazo que se había solicitado.

Nada más aprobada la decisión de la Junta de Gobierno se reunía la mesa de contratación para solicitar la documentación a la segunda, y última, empresa licitadora. Si no hay más problemas –esta es la tercera licitación–será Elecnor quien suma la obra por 4,1 millones.