"Les Comadres" entonan con emoción en su gran noche

La periodista Montserrat Boix Piqué y la licenciada en Derecho y experta en lenguaje inclusivo María Martín Barranco se mostraron ayer "alucinadas" ante la fiesta que montó La Tertulia Feminista "Les Comadres" en La Buena Vida, con 120 asistentes dispuestas a disfrutar de su gran jueves. Fue allí donde recibieron sus distinciones como "Comadre de oro especial" y "Comadre de oro", respectivamente, los galardones anuales de la agrupación que se hacen coincidir con el festejo de hermandad femenina por excelencia. En esta ocasión las premiadas compartieron protagonismo con la cantante langreana Marisa Valle Roso, quien unas horas después de estrenar en LA NUEVA ESPAÑA su tema "El tren de la libertad", inspirado en la movilización feminista que removió España en 2014 impulsada desde Asturias por las "Mujeres por la Igualdad" de Barredos y la tertulia gijonesa, quiso compartir esta canción con las artífices de aquel hito reivindicativo.

Ambiente ayer en la fiesta de la Tertulia «Les Comadres». | MARCOS LEÓN

"Para mí, ‘Les Comadres’ son un grupo histórico que siempre es muy exigente. Con lo cual, es todo un orgullo que me hayan reconocido. Y es la demostración de que seguimos teniendo la necesidad de, además de hacer las cosas, contarlas y reflexionar sobre todo lo que tenemos por delante", manifestó Montserrat Boix, quien al igual que Martín recibió el galardón de manos de la ganadora de 2024, Mónica Alario. "Que nos reconozcan es algo increíble. Además, no me imaginaba que hubiera tanta gente. Es increíble lo que consiguen", expresó Martín mirando a su alrededor.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la actuación de Valle Roso. Para Begoña Piñero, presidenta del colectivo de comadres, su canción supone "el colofón de lo que hicimos en su momento". "Cuando la escuché por primera vez, lloré de emoción. Ella es joven y no estuvo allí, pero sabe que era por todas. Que haya hecho esa letra tan sensible es para sentirse muy orgullosa", añadió. De acuerdo con sus palabras se mostró la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. "Cantarla y escucharla supone volver a emocionarnos con lo que sucedió. Hay muchos recuerdos positivos", afirmó Fernández Felgueroso, al tiempo que la exconsejera asturiana María José Ramos aseveraba que "este era el mejor día posible para estrenar esta canción".

Todo esto ocurrió después de que aparecieran en la cena la sardina "MarIA Bluetooth" y sus fieles escuderos, "Chatina Algoritmo" y "Parrochu Byte", que demostraron a las comadres que ya están listos para vivir unos días de incesante actividad.

Suscríbete para seguir leyendo