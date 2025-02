Las notas y correos que José Luis y Delfina dejaron de responder y que alertaron de la tragedia del matrimonio

"El único recurso que tenían José Luis y Delfina éramos nosotros". Lo dice Paula Fernández, presidenta de la Federación de personas sordas del Principado de Asturias (Fesopras), y se refiere a la pareja de ancianos que fueron hallados el martes en una situación trágica en su piso de la avenida de la Costa. Él había fallecido –presumiblementa hacía días– y su mujer, ciega, estaba convaleciente junto a él sin poder dar aviso a los servicios de emergencias. La sordera que sufrían y que siempre había sido una barrera para que el matrimonio entablara lazos con vecinos o conocidos, acabó siéndolo mucho más.

José Luis C. B. y Delfina S. eran usuarios de Fesopras por su discapacidad auditiva y la Federación, a la luz de lo que relata su presidenta, se había convertido prácticamente en su único vínculo con el mundo exterior. Se comunicaban con ellos por correo y por notas escritas fruto del seguimiento que les hacían, sabedores como eran de su gran vulnerabilidad. Él, fallecido cuando estaba a punto de cumplir los cien años, hacía tiempo que a duras penas se podía hacer cargo de su esposa, que fue rescatada con vida por los bomberos y se mantiene estable en el Hospital de Cabueñes.

El caso de este matrimonio con sordera pone de manifiesto, con enorme crudeza, la difícil situación en el que se encuentran muchos mayores de la ciudad y, más en concreto, la extrema dificultad para afrontar la vida a la que tiene que hacer frente esas mismas personas cuando además padecen algún tipo de discapacidad. También muestra bien a las claras, a juicio de la presidenta de Fesopras, todo lo que queda por hacer para que los Servicios Sociales sean realmente accesibles para toda la población. "Hay muchos recursos que todavía no están adaptados y eso hace que muchas personas mayores terminen rechazando todo tipo de ayudas porque consideran que no son útiles", expresa Fernández.

Fue precisamente el personal de la Federación el que dio la voz de alarma de que algo grave podía ocurrirle al matrimonio. La entidad tiene un programa de seguimiento para sus afiliados. El de José Luis C. B. y Delfina S. solía ser de un contacto semanal. "Fuimos a su domicilio y vimos cosas que no eran normales. Nos pusimos en contacto con su sobrino, porque no tenían más familia que él. Luego, él avisó y se encargó de todo", cuenta Fernández.

"Su situación era de incomunicación total. Su único recurso éramos nosotros", abunda la presidenta, que pone el acento en la dificultad para acceder a los recursos públicos de muchos de sus asociados.

"Si estas personas tuvieran acceso a esos recursos, como el Servicio de Ayuda a Domicilio, se hubieran dado cuenta de la situación en la que se encontraban", analiza la presidenta de Fesopras. Desde la Fundación de Servicios Sociales informaron el martes que el matrimonio había sido usuario de esa ayuda hasta diciembre, que renunciaron a ella.

"Su vulnerabilidad era alta. Él tenía 99 años y ya no podía hacerse cargo de su mujer, que era sorda, como él, y ciega", profundiza. Paula Fernández lamenta que no haya dinero para todo lo que necesitarían: "Dependemos de subvenciones y nosotros no podemos hacer seguimientos diarios", explica. Entre sus preocupaciones, además, está "la teleasistencia. Se dice que es accesible, pero no lo es del todo. Luego están las residencias, pero dependen mucho del número de plazas y hay muchas limitaciones de comunicación", analiza. "Los servicios sociales deberían cubrir este tipo de necesidades con mayor adaptación y profesionales que sepan lengua de signos, que contraten a personal sordo o implementen algún tipo de plataforma de vídeointerpretación", demanda.

Fernández pone otro foco en el ámbito sanitario. "El 112 tampoco es accesible del todo y al final las personas sordas se encuentran muy desamparadas. En el caso de este matrimonio no se trataba solo de poder llamar por teléfono. Sino de que al final dependen de terceras personas para todo. No tienen su propia independencia, ni autonomía. La mujer no tenía servicio de teleasistencia porque al final este no está adaptado".

Casi 500 octogenarios del centro no tienen ayudas para el día a día

La soledad no deseada es uno de los problemas a los que tienen que hacer frente los mayores de Gijón y, como tantas otras cosas, la sufren más las mujeres que los hombres. Esa es una de las conclusiones de la primera encuesta telefónica sobre esta problemática realizada en Gijón. Una encuesta que se ha venido haciendo en los últimos meses en el Distrito Centro, es decir, en los barrios del Centro, Cimavilla y Laviada, y que se ha realizado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Dicha encuesta se ha compuesto de 980 entrevistas de una población total de 3.370 personas que viven solas teniendo 80 años o más, o bien conviven únicamente con otra persona que está también en esa franja de edad. De esas 980 personas, el 71,8 por ciento son mujeres. "Me gustaría que durante mi paso por la concejalía se avanzara mucho para resolver este problema", indicó Guzmán Pendás, el edil de Servicios Sociales, ayer durante la presentación de los resultados de la encuesta.

Una encuesta que ofrece más conclusiones. De las 980 personas entrevistadas, una quinta parte tenían un sentimiento de soledad y un 11 por ciento se encuentra en una situación especialmente vulnerable por la falta de vínculos con la comunidad. Además, la media de edad de los acompañantes de las personas que pasan por esta clase de situaciones es de 82 años y casi la mitad de las personas en esta situación no cuentan con ayudas externas para su día a día a pesar de que tienen necesidades de apoyo para realizar las tareas del hogar, la limpieza, gestiones y otros tipos de trámites. Otra conclusión es que el 77 por ciento de los entrevistados necesitan alguna ayuda para actividades básicas del día a día.

Los resultados de la encuesta no se quedarán ahí. El concejal explicó que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales lo que se hará ahora será ponerse en contacto con el 16 por ciento de las personas que han afirmado que desean establecer una cita con la trabajadora social de su barrio. Además, a aquellas personas que han dicho sentirse solas se las va a canalizar a los diferentes recursos de Servicios Sociales, como los centros de personas mayores.

Suscríbete para seguir leyendo