Las charangas de Gijón deslumbran en el Jovellanos con recados a políticos y apoyando a los valencianos

Con críticas afiladas hiladas con su gracia característica y el objetivo de disfrutar y hacer disfrutar, las charangas se metieron en el bolsillo al público que abarrotó el teatro Jovellanos en la primera entrega de la 37.ª edición del Concurso de Charangas de Gijón. En total, fueron cerca de tres horas de espectáculo incesante. Y entre las ocho agrupaciones que protagonizaron la velada, hubo tres que completaron su anhelado debut en el Antroxu.

Precisamente, fue una de ellas la que se encargó de abrir el telón por todo lo alto. Los componentes de "El Akelarre" dejaron sus inevitables nervios entre bastidores para pisar las tablas del Jovellanos con paso firme. Lucían trajes negros y morados para completar el ritual de las brujas. Lo lograron con la ayuda de varios hechizeros, con los que danzaron al ritmo de una batería y la mítica canción de Raphael, "Mi gran noche".

El encargado de darles la bienvenida previamente fue Alberto Rodríguez, en el papel de Agustín Fernández, al que poco más tarde le acompañó Arantxa Nieto. Muchas de las carcajadas del millar de asistentes llegaron gracias a sus constantes bromas con las que amenizaron los intermedios entre las charangas. Tuvieron, un año más, la compañía de las "Hermanas Tologordo" y de la sardina del Antroxu, entre otros invitados. Nadie se quería perder una gala tronchante de principio a fin en la que se homenajeó a "Carmina", una mujer fiel al concurso.

Las tablas del Jovellanos se tiñeron de lujo con "Perdíos de los Nervios", con una escena propia de una portada de revista. Sus componentes, disfrazados de coloridos plumajes de vedetes jubiladas, no pararon de realizar posados que recibieron un aplauso tras otro. Aprovecharon la ocasión para criticar las dificultades del acceso a la vivienda y al gobierno local le instaron a realizar "acciones" en relación al vial de Jove y el plan de vías.

Los siguientes en aparecer fueron los 56 miembros de "La última y marchamos", de cuya comparsa formaban parte quienes hicieron hasta 36 horas de cola para hacerse con entradas. Sin embargo, rápidamente dejaron claro que su gasolina va a dar de sí durante todo el Carnaval. Con sus disfraces rojos y negros, los diablos de "La última y marchamos" denunciaron el reparto de la quita de deuda. "Reclama mis presupuestos / Que Pedrito te juró / Que todos los asturianos / Merecen vivir mejor", le pidieron a Barbón al ritmo de Raya Real, para más tarde exigir que los impuestos se utilicen para ayudar a los valencianos afectados por la Dana.

"Folixa pa toos", por su parte, se convirtió en todo un batallón de tortugas ninja que centró sus protestas en Vinicius, Mazón y Moriyón.

Tortugas, hechiceros y diablos

Los componentes de "Medusamba", otra charanga recién creada, hicieron viajar a todos los presentes hasta Irlanda. Sus fantasiosos trajes verdes y barbas pelirrojas, al más puro estilo de los duendes "Leprechauns, eran inconfundibles. Sin embargo, estar en pleno San Patricio no hizo que se alejaran de la situación actual a nivel local y nacional. Aprovecharon "La Morocha", canción de moda, para lamentar que en las terrazas de Gijón "no se puede comer porque está la gaviota a la caza". Y aseveraron, ataviados con bufandas y banderas del Sporting, que "no queremos Jove partido por la mitad".

"Ye lo ke hay", en su estreno, mostró el día a día de las estrellas de Broadway. Tras presentar las claves de la agrupación versionando el "Mamma Mia" de ABBA, llenaron de luz el teatro y reivindicaron la necesidad de actuar contra el cambio climático y el alto coste de la vivienda.

A continuación, aparecieron "Los Acoplaos", transformados en esquimales de los pueblos "Inuit". Pero eso no conllevó, ni mucho menos, que descendiera la temperatura de la fiesta. Hicieron sonar sus turutas para clamar contra la contaminación y el precio de la gasolina.

Por último, los "Mazcaraos", ganadores de las dos últimas ediciones, culminaron la cita convirtiendo el Jovellanos en un safari repleto de cebras. Los temas del "Rey León" se mezclaron, de repente, con Queen, "Hay Lupita" o "La potra salvaje", para terminar, lanzando una firme repulsa a los casos de bullying en colegios.

La folixa no para aquí. El Concurso de Charangas continúa este domingo, desde las 19.00 horas, con las actuaciones de “Xáreu Nel Ñeru”, “Kop’a Vino”, “Los Tardones”, “Los Restallones”, “Los Gijonudos” y “Os Brasileiros”. Será el martes cuando conozcan los premios, a partir de las seis de la tarde, en el paseo de Begoña.