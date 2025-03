El Eurojackpot de la ONCE deja un importante premio en Gijón: se ha vendido aquí

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado este fin de semana un premio importante en Gijón. En concreto, un puesto de la ciudad ha vendido un boleto premiado con 140.000 euros. La acertante logró un boleto de segunda categoría.

El premio se ha dado en el puesto de la ONCE del centro comercial de El Corte Inglés. Lo ha repartido Francisco Javier Menéndez, que sustituye a la titular habitual del puesto. Esta se encuentra de baja. "Nunca había dado un premio tan alto", reconoce el lotero.

"Me siento muy contento. Sé que se lo ha llevado una mujer de La Calzada, pero no la conozco en persona porque por aquí pasa mucha gente", explica el hombre. Él lleva ocho años enrolado en la ONCE. "Es una muy buena salida", explica.

A Francisco Javier Menéndez, al que todos apodan como "Pachi", el haber repartido un premio de estas características le llena de alegría. "Es un premio que la gente dice que nunca toca en España porque es un sorteo europeo. Pero ahí está. Es un buen pellizco", finaliza el lotero.