Las gaitas de la agrupación "Villa de Xixón" sonarán en la Quinta Avenida: "Nos dará mucha visibilidad, es un gran escaparate"

La Banda de Gaitas "Villa de Xixón" cumple este año 25 primaveras y, para conmemorar tal efeméride, qué mejor que cumplir, valga la redundancia, el sueño americano. La formación participará el 17 de marzo en el multitudinario desfile de San Patricio en Nueva York, en plena Quinta Avenida, cerrada expresamente para la ocasión. "Estamos muy contentos", asegura José Luis García, director de la banda. El colectivo ya estuvo tres ocasiones en el desfile. La última, en 2014. Esta, quizás, será la más especial.

Serán casi medio centenar de músicos los que vuelen a Estados Unidos. También habrá pandereteras para que el recital sea aún más redondo. Aunque la expedición será de 75 personas, pues viajarán familiares y representantes del Ayuntamiento. Nadie quiere perderse la cita. "Nos apetecía hacer algo diferente por los 25 años", comenta José Luis García, que adelanta que ya se están cociendo varios conciertos para el segundo semestre en un proyecto musical que cuenta con el apoyo del compositor vasco Iñaki Askunze. Volviendo a San Patricio, la banda lleva un par de años de preparación. Estos días, los ensayos se intensifican para que todo suene de lujo en Nueva York. José Luis García también agradece la "ayuda imprescindible" de la concejalía de Relaciones Institucionales y de las áreas de Turismo de Gijón y Asturias para hacer realidad esa participación en el desfile. "Han considerado que somos marca de la ciudad y que lo que hagamos tendrá mucha repercusión", indica García.

"El Pichón", "El otro Finisterre" o "El garrotín" son algunos de los temas que interpretará la Banda de Gaitas "Villa de Xixón". En el avión irán de pasajeros las gaitas, las panderetas, los timbales, las cajas y los bombos. Y no faltará el himno de Asturias en un evento que contará con alrededor de 150 agrupaciones, no solo musicales. "Nos dará mucha visibilidad participar, es un gran escaparate", enfatiza José Luis García, que cruza los dedos para que el frío no merme la calidad del recital.

Los integrantes costearán la mayoría del viaje y el alojamiento, pero nadie duda de que merecerá la pena. Como Nora Rojo, de 21 años, que tiene claro que vivirá una experiencia "inolvidable" y que fomentará el "compañerismo" en el grupo. "No solo vamos a exhibirnos, sino que también conoceremos música de otros lugares", apunta Rojo. Entusiasmado está asimismo Nicolás Guerra, de 12 años. "Será muy entretenido", señala. La comitiva partirá el 13 de marzo y regresará el 20. Habrá tiempo de turistear por Nueva York, aunque todos, pequeños y mayores, están mentalizados de que lo primordial es el desfile. El 17 de marzo, el rojo y el verde se fusionarán por San Patricio al ritmo de las gaitas gijonesas.

