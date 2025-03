Gijón eleva en 34,7 millones de euros su presupuesto al sumar el remanente

El Ayuntamiento de Gijón podrá sumar en unos meses 34,7 millones más a ese presupuesto de 303,5 millones que para este 2025 fue aprobado en Pleno en noviembre del año pasado. Son los millones del remanente de tesorería que quedan libres para gastos generales tras restar a los 95 millones del remanente total que ha quedado tras cerrar las cuentas del año pasado los 6,4 millones de saldo de dudoso cobro y los 53,8 millones que son de financiación afectada. A dónde irá ese dinero depende de dos cosas: la negociación política que ahora se tiene que abrir entre Foro y PP como socios del gobierno y las limitaciones que imponga la regla de gasto.

Una limitación a la que hacía mención el edil de Tráfico, Pelayo Barcia, al presentar esos números –"somos un equipo, todos hablamos de todo", fue su respuesta al indagar porque la presentación del remanente no la había hecho la edil de Hacienda, María Mitre–poniéndola en relación con la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. "A los ayuntamientos no nos condonan la deuda pero sí tenemos ajustes fiscales. Es injusto", indicó el forista

Estos 34,7 millones de remanente son 6,4 millones más que en 2023. Una cifra que para Foro es noticia positiva y demostración de una buena gestión económica. Tanto Barcia como su compañero, el edil de Urbanismo Jesús Martínez Salvador, vinculaban ese incremento del remanente a un incremento de los ingresos que ha llegado por la vía de la actividad económica y no de la subida de impuestos a los gijoneses.

¿Sus dados? Una subida general de ingresos de 16 millones de los que 6 han llegado por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). "Siempre oímos a la izquierda decir que para mejorar los servicios hay que incrementar la presión fiscal a los ciudadanos. Nosotros demostramos que no es necesario. Con una congelación generalizada de impuestos a los vecinos hemos incrementado ingresos gracias a los impuestos a la actividad económica. Para este año ya hay proyectos que van a proporcionar cuantiosos ingresos a este Ayuntamiento por esta vía", adelantó Martínez z Salvador.

Aunque aún falta negociación política y soporte técnico para fijar el destino de ese remanente Barcia ya tiene claro a que irá su parte: amortizar el préstamo que se ha pedido para ampliar la flota de autobuses de Emtusa. No va a ser la línea general. "La amortización de deuda no es la prioridad, la prioridad es impulsar los proyectos estratégicos de la ciudad", concretó Martínez Salvador, que no oculta que el plan "Llave" y las ayudas a fachadas están entre las ideas que maneja su concejalía.

Camino de los recortes

Pero donde Foro ve una buena noticia y un ejemplo de buena gestión, el PSOE ve lo contrario. "Que el remanente líquido de tesorería sea superior al del año pasado indica que no saben hacer unos presupuestos ni ejecutar las partidas", criticó la socialista Marina Pineda para quien se repiten errores como los que en 2018, con otro gobierno de Foro, llevaron al Ayuntamiento a "un plan económico-financiero con recortes, ahora van por el mismo camino". Una crítica más de Pineda: "están echando campanas al vuelo sin saber realmente ni la cantidad que pueden emplear ni en qué pueden emplear ese remanente según las normas de estabilidad presupuestaria".