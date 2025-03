"Es una gran oportunidad para Cimavilla", festejan los vecinos

"Una gran oportunidad". Así ve el movimiento vecinal el plan de actuación integrado "Cimavilla 2030" donde el Ayuntamiento ha fijado actuaciones por cerca de 25 millones a ejecutar en el barrio para su revitalización y para cuya financiación aspira a contar con hasta 12 millones de los fondos Feder. El plan municipal –con 26 actuaciones organizadas en ocho ejes estratégicos– se ha elaborado en colaboración con la asociación vecinal "Gigia", que aportó el resultado de los procesos participativos que ha ido realizando desde 2017 para concretar las necesidades del barrio y que seguirá manteniendo un papel protagonista dentro de la comisión de seguimiento del proyecto. "Cimavilla 2030" fija actuaciones a desarrollar a lo largo de cinco años.

Aunque Tabacalera es pieza fundamental en la propuesta municipal –tanto a nivel estratégico como económico, ya que se llevaría 6 millones del monto total– desde "Gigia" se da mayor trascendencia a las inversiones que tienen que ver con la accesibilidad y la movilidad, a partir de ese anillo perimetral con plataforma única que ordene el tráfico en la zona, con la rehabilitación de viviendas públicas y con el transporte público. "No se trata solo de ejecutar proyectos para el turismo, hay que buscar un equilibrio que mejore la vida de las personas que viven aquí", indica el presidente vecinal, Sergio Álvarez, para quien también hay mejoras que acometer que no dependen de inversiones o infraestructuras como "la conciliación del ocio nocturno o las viviendas de uso turístico".

Entre un autobús y un hotel

A una de esas reivindicaciones vecinales de carácter prioritario –tener autobús–, hacía mención también el actual presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), el forista Pelayo Barcia. "Si llegan esos fondos europeos, y ya se sabe cómo van las cosas de Europa ahora, y se ejecuta el anillo perimetral se hará, es buena cosa", indicaba Barcia sobre las condiciones indispensables para habilitar una línea circular de autobús que conectara Cimavilla con sus espacios educativos y sanitarios de referencia.

En el documento que da soporte al plan de actuación integrado se fija una cantidad de 1,3 millones para comprar los microbuses eléctricos que circularían por el barrio llevando a sus vecinos al centro de salud de Puerta la Villa, el ámbito educativo de la denominada glorieta de los institutos y el eje Acerona-Plaza de Europa como punto intermodal donde coger otras líneas de transporte público.

La explicación de Barcia demora en el tiempo la ejecución de esta iniciativa de movilidad. Igual que no será rápida la modificación del Plan especial de reforma interior (PERI) de Cimavilla, que IU ha pedido se haga de forma paralela al plan de inversiones.

"Modificar el PERI es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir, pero no es algo que se pueda hacer en pocos meses. Los trámites no son sencillos y se necesita un estudio que también va a llevar su tiempo", indicó el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, que justificó así que no se pueda garantizar esa tramitación en paralelo del cambio de la normativa urbanística.

Mismo edil que mostró la satisfacción del gobierno por los avances técnicos en el desarrollo del proyecto hotelero del barrio alto. "El 5 estrellas de Gijón está cada vez más cerca", dijo Martínez Salvador tras notificar la existencia de contactos con los promotores del equipamiento en la actual fase de redacción del proyecto.