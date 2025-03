"La Europea nos ayudará a atraer a Gijón ese talento joven que demandan las empresas"

Ángela Pumariega no solo es la vicealcaldesa de la ciudad donde nació, en 1984. Es también la portavoz municipal del PP, la responsable, dentro del gobierno de coalición con Foro, de las áreas de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, y la presidenta de la empresa municipal de Promoción Económica y Turística. Desde esa presidencia celebrará este año el 25º aniversario de la creación del Parque Científico y Tecnología. Un cumpleaños que llega con regalo: el arranque de su ampliación en la Pecuaria con la implantación de la Universidad Europea.

¿Qué significa para la Pecuaria y para toda la Milla del Conocimiento que venga la Universidad Europea?

Para esa Universidad es una gran ventaja instalarse en un entorno tan estratégico, donde se generan tantas sinergias, se crea negocio y hay mucho talento joven. Y para la ciudad la entrada de la Europea en ese entorno va a ser un elemento de creación de oportunidades de negocio y de atracción de más talento joven. Algo que necesitamos, que nos demandan las empresas. Así que es un acierto para ellos y para Gijón. Además, va a enriquecer la educación pública porque es una forma de completar las opciones que se dan en la ciudad.

Resulta extraño oír que en Gijón no hay talento joven.

Hay mucho talento y tenemos que presumir de ello. El Parque Tecnológico es un ejemplo de ello, pero también es cierto que se han marchado muchas personas de la ciudad por falta de oportunidades. Este es el momento de atraer a esos gijoneses que se fueron y a otra gente que quiera venir aquí a trabajar. Uno de los retos de esta concejalía es poner en contacto a las empresas que necesitan personal con gente que está fuera, a la que orientaremos laboralmente para que vean que en Gijón hay oportunidades.

¿Hay más formas de impulsar la Milla como motor económico de la ciudad o ya están montadas todas las piezas del puzle?

Nuestra labor desde Gijón Impulsa es engrasar la maquinaria y estar a disposición del tejido empresarial que aquí se crea para lo que necesiten. Queremos aprovechar el 25º. aniversario del Parque Científico para dar a conocer lo que hacemos y todo el potencial que tenemos ahora con la Pecuaria. No todo el mundo en Gijón sabe lo que se hace en el Parque y hay empresas del Parque que no saben lo que hacen empresas vecinas. Aquí se genera el 20% del PIB de Gijón, hay 216 empresas y casi 5.600 puestos de trabajo pero se puede potenciar mucho más.

¿Cuánto va a crecer ese porcentaje del PIB con la Pecuaria y Naval Azul?

No me atrevo a dar cantidades, pero es evidente que Gijón está en un momento clave con proyectos que generan ilusión y marcan ese Gijón del futuro. Tenemos ingredientes de sobra para que Naval Azul sea también un éxito a medio plazo. Tenemos el modelo del Parque para replicar y tenemos el potencial de una economía azul que no es algo que nos vayamos a inventar, ya es una realidad. Es el 13% del valor añadido bruto y el 14% del total de los empleos de la ciudad. Economía azul es transporte marítimo y astilleros, pero también energías renovables y turismo costero. Hay un elemento, además, que nos diferencia de otras ciudades. Con el CIFP del Mar, la Escuela de Marina Civil y el Centro de Seguridad Marítima "Jovellanos" tenemos los tres niveles de formación. Naval Azul va a ser ese segundo gran polo empresarial de Gijón.

"Una ley que no defiende a los propietarios no es la más adecuada para el problema de vivienda; no hay que intervenir en el mercado"

Dicen que hay interés empresarial en la Pecuaria. ¿Hay ya previsión de más venta de parcelas?

Es arriesgado que yo dé nombres, lo más prudente es que sean las empresas quienes den las noticias. La Europea fue una excepción en cuanto se vendió la parcela antes de urbanizarla. Las obras de urbanización acabarán en octubre y entonces empezará la venta normal. Lo cierto es que a las empresas les gusta la Milla del Conocimiento y hay empresas que quieren venir. A nosotros lo que nos toca como administración es seguir dando certidumbres y facilidades para que se invierta en Gijón.

¿Cómo ve la situación de Arcelor?

Estamos siguiendo las noticias con mucha preocupación por lo que representa para la economía y el empleo de Gijón y Asturias pero las decisiones de la empresa no se hacen a nivel local, ni regional. Confiamos en que sea más una forma de llamar la atención del empresario para poder jugar sus cartas en las negociaciones, que esperemos lleguen a buen puerto.

Puerto, el de El Musel, con muchos proyectos empresariales en cartera. ¿Aportan a Gijón?

Que una empresa elija Gijón para instalarse es buena noticia y si elige el Puerto será porque es la mejor localización para ella. Son decisiones empresariales que respetamos. Sí pedimos, como Ayuntamiento, que tras casi veinte años parado se avance para que la Zalia sea una realidad.

En El Musel está el problema de los accesos...

Ya no nos creemos que nada que dependa del Ministerio (por el de Transportes) sea una realidad. Todo lo que hemos vivido en los últimos meses con los accesos al Puerto ha sido un auténtico drama para la ciudad, una tomadura de pelo. Una promesa electoral de la que vino a presumir el PSOE para luego venir a reírse de los gijoneses. Es una falta de respeto absoluta a la ciudad. El Ministerio no ha entendido nada de lo que necesita Gijón. En el caso concreto de los accesos a El Musel estamos hablando también de la salud de los gijoneses. No se entiende tampoco ahora que el Principado prometa que va a humanizar Príncipe de Asturias sin tener la solución a sacar los caminos del barrio.

¿Entiende mejor el Ministerio el plan de vías?

Veremos qué se dice en la reunión de finales de mes, pero hasta que no veamos una máquina trabajar no nos creeremos absolutamente nada. Esperemos que en esa reunión se nos pueda dar el convenio pero, sobre todo, plazos y una solución a la edificabilidad del Solarón. Para el PP, el plan de vías es un proyecto que tiene que salir adelante lo antes posible y hay que hacerlo viable, por eso la edificabilidad nos preocupa. No vayamos a entorpecer las decisiones de Gijón al Norte.

¿De verdad el fenómeno de los pisos turísticos está perfectamente controlado?

El PP defiende la libertad de los propietarios de decidir qué hacer con sus pisos y, a día de hoy, las viviendas de uso turístico son una realidad y los turistas las demandas. Fue oportuna la moratoria en su momento, pero ahora ya está regulado de manera adecuada con la ley de turismo del Principado. Toca buscar equilibrio entre oferta y demanda y entre el uso productivo y la convivencia vecinal.

Junto a la moratoria anunciaron inspecciones y una fiscalidad diferenciada, ¿en qué quedó?

Se está haciendo el control de pisos ilegales y desde Hacienda se buscan elementos para esa fiscalidad, pero no es tan fácil de aplicar. A los pisos nuevos se les exige ahora un contador individual pero los anteriores tienen un periodo de adaptación; así que no se podrá aplicar de manera inmediata.

¿Por qué el PP rechaza las zonas tensionadas como acción en materia de vivienda?

Compartimos el diagnóstico de que hay un problema de vivienda, pero no estamos de acuerdo con una ley totalmente ideologizada y sectaria. No estamos de acuerdo con intervenir el mercado ni poner precios máximos a los alquileres. Hay otras formas. Una ley que no defiende a los propietarios no es la más adecuada para resolver el problema.

Entonces, ¿qué se hace?

Desde lo municipal, las competencias son pocas. Un margen de maniobra está en poner suelo público a disposición de quien quiere construir, y en eso está el plan "Llave", y en los casos de vivienda vacía que los propietarios tengan protección frente a ocupaciones e inquiocupaciones. Hay que darles seguridad y la actual ley no se la da.

"En turismo hay que potenciar lo que nos diferencia, que es lo nuestro, y la sidra es algo que reforzar"

Está en elaboración un plan estratégico que marcará el modelo de turismo de Gijón para la próxima década, ¿cuál es el camino para no morir de éxito?

Cada vez hay más turistas, eso se ve, pero vamos por el camino correcto que es desestacionalizar con el impulso al turismo de negocios y el turismo extranjero como grandes líneas estratégicas. El momento es clave y por eso la necesidad de ese plan para que el turismo crezca, pero de manera ordenada y equilibrada. Hay que ver la industria del turismo como un motor económico, que ya lo es porque mueve el 10% del empleo y tuvo en 2023 un impacto de 521 millones de euros, pero también buscamos un modelo que garantice la convivencia con los vecinos y donde no se pierda nuestra esencia. Hay que potenciar lo que nos diferencia, que es lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra capacidad de acoger a la gente... Que la sidra haya sido seleccionada patrimonio inmaterial de la humanidad es algo que nos puede reforzar.

El plan de turismo está en elaboración pero el de comercio ya está redactado. ¿Qué toca hacer?

El plan marca la hoja de ruta a seguir para un sector que es estratégico, que nos diferencia y que tiene una gran potencialidad. Queremos que todas las actuaciones de todas las concejalías tengan en cuenta al comercio y también queremos desarrollar el plan de manera coordinada con el Principado de Asturias. Hay retos muy importas como el relevo generacional o la digitalización.

Pasemos a la política. ¿Cómo queda el PP tras el congreso que dio la presidencia a Andrés Ruiz?

Tras diez años sin un congreso se abre una etapa nueva. Una etapa de ilusión y trabajo que va a generar confianza en nuestros militantes y en aquellos votantes que piensan en el PP. Yo siempre lo he dicho: hay una necesidad imperiosa de trabajar de manera unida y coordinada en todo el PP y en especial entre el partido y el grupo municipal. No hay otro camino. Es una etapa de nuevos horizontes y de trabajar centrados en lo que Gijón necesita. Centrar esa unidad y esa fuerza en trabajar por Gijón.

Habla de unidad pero el candidato perdedor dice que no se ha integrado a su lista como era el compromiso.

Estamos en una etapa muy inicial. Solo hubo una junta local y fue para los primeros nombramientos. Hay que darle tiempo al tiempo. Si se trabaja por objetivos comunes, no hará diferencias.

"El apoyo a la labor de Guzmán Pendás es total y se ha visto reforzado estos días con Andrés Ruiz y Álvaro Queipo"

¿Habrá cambios en las relaciones con Foro con esta nueva dirección del PP?

Andrés (Ruiz) ha sido claro en sus primeras declaraciones en la necesidad de seguir trabajando con la misma normalidad y en el respeto absoluto al pacto de gobierno con Foro.

¿Marcan la lealtad y la coordinación la relación entre los dos socios de gobierno?

Yo puedo hablar por mí y por mi grupo. Todo se puede mejorar, pero hay un respeto absoluto y una gran responsabilidad para trabajar por Gijón. Trabajar por Gijón está muy por encima de cualquier otra circunstancia. Somos partidos diferentes con objetivos en algunos casos diferentes pero yo pediría que la ciudad esté por encima de absolutamente todo.

¿Le pagan con la misma moneda?

Eso hay que preguntarlo a la otra parte. Yo pongo todo lo que está de la mía para ese trabajo coordinado; en mi lo van a encontrar siempre.

¿Hay contactos entre Foro y PP para ir juntos a futuras citas electorales?

El futuro del que hay que hablar es el futuro de Gijón, es donde hay que poner todas nuestras fuerzas. Lo otro ya se verá y no me corresponde a mi hablar de si hay o no hay contactos.

¿Cuál es el futuro de Guzmán Pendás en el gobierno local?

Apoyo absoluto a su labor. Cuando se plantearon los cambios por la marcha de Ángeles Fernández-Ahúja se fijó que Guzmán (Pendás) pudiese subir a una de las concejalías más importantes (lleva servicios sociales y vivienda) como forma de agradecer su trabajo. Y ese apoyo ha sido reforzado estos días. Las primeras visitas de nuestro presidente local, pero también de Álvaro Queipo, han sido a entidades sociales.

¿Habrá más cambios tras el cese de María Muñiz como directora del área Ciudadana?

Siempre les he dicho a mis concejales que debían formar el equipo que mejor se adaptara a su labor. Cuando Abel Junquera llegó a esa concejalía le pedimos que dejase los cambios que tuviera previstos para después del congreso. Así que no es algo que venga del congreso, es de antes. Igual que los cambios que haremos ahora en las representaciones del PP en las empresas municipales

¿Habrá entonces cambios en servicios sociales y vivienda para que Pendás diseñe su equipo?

No hay ningún gran cambio previsto. Guzmán (Pendás) no nos ha trasladado nada.

