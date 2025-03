Fallece un hombre de 63 años al caer de un muro de cinco metros en Gijón

Trágico accidente en Gijón. Un hombre de 63 años falleció ayer después de sufrir una aparatosa caída desde un muro elevado a una altura de unos cinco metros, según las primeras informaciones. El varón se encontraba realizando labores de mantenimiento en una vivienda en Somió cuando se produjo el incidente, del cual se investigan las causas. Los hechos ocurrieron en el camino de los Castaños, próximo a la travesía de los Castaños, en una zona de escaso movimiento.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios en una UVI móvil y agentes de la policía para esclarecer los motivos del fatal suceso. Las labores de reanimación se prolongaron durante un largo rato, pero finalmente el hombre no pudo reponerse de las lesiones sufridas. El varón no residía en la vivienda, sino que estaba junto a otro compañero acometiendo tareas de mantenimiento en materia de jardinería. No era la primera vez que lo hacían. En ese sentido, vecinos del entorno apuntaron que los propietarios de la casa no viven en ella –y tampoco en la ciudad– y que tanto el fallecido como su compañero acudían de manera puntual, y principalmente en días festivos, a poner a punto los exteriores del inmueble, sobre todo en cuestiones de poda de árboles. Y también para retirar maleza del camino por el que se accede a la vivienda, que se encuentra algo "escondida" dada la distribución del terreno. Ayer, el tránsito de paseantes y vehículos era testimonial por la zona.

Al confirmarse el fallecimiento se activó enseguida el protocolo correspondiente. La Policía Científica se personó en el lugar de los hechos para tomar fotografías y recabar información en aras de dilucidar las razones de la trágica caída. El acompañante del fallecido ofreció las explicaciones de lo acontecido. No se descarta que el hombre pudiera haber sufrido algún tipo de indisposición que motivara el accidente que acabó con su vida. El compañero del finado habló durante unos cuantos minutos tanto con los servicios sanitarios como con los policías para trasladarles qué había sucedido y también realizó varias llamadas telefónicas para comunicar la terrible noticia.

El infortunio vuelve a cebarse con la parroquia de Somió, que en noviembre de 2017 perdió a uno de sus vecinos, víctima de un accidente mientras trabajaba en la pequeña huerta que poseía en el jardín de su hogar, en el camino de los Lirios. Fue arrollado por un motocultor y murió desangrado.

