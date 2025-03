"De lo que hacen las muyeres solo hablan los paisanos, y eso nadie lo ve"

-¿Por qué este cambio a estas alturas y cuál es el balance final?

-Fue una apuesta arriesgada como formación, se salía de lo que estábamos haciendo y al principio no sabíamos qué acogida iba a tener. "Muyeres" era un grupo muy tradicional muy encasillado en lo tradicional.

-Un referente, de hecho.

-Abogamos por eso. Por presentar los temas explicando dónde se recogió, cómo son los toques, cómo era la indumentaria. En ese orden de pureza. Es verdad que ya hacía unos años que habíamos introducido la escena, no había presentación específica y los distintos grupos de conformaban inicialmente "Muyeres" se habían unificado.

-La evolución ya estaba en marcha.

-Con "Inda suenen" y "País malva" ya ensayábamos juntas y se introduce la parte teatral. Con "Humanes" abandomanos los temas tradicionales y nos pasamos a la composición. Es verdad que está ligada con los instrumentos, la métricas, el ritmo, a lo tradicional… Pero no está recogido por nadie. Entonces, el miedo era cómo iba a salir de esto un grupo que ahora cumple 32 años, encasiláu en esto, que lleva lo tradicional por bandera.

-Pero gustó.

-Desde la primera canción, que empezamos también en la Laboral, la gente flipó, enloquecida. Pero lo que nos pasó es que se estrenó en enero de 2020 y nos pilló el covid de lleno, y aunque ahora parezca que levamos mucho, también llevamos mucho parón. Al ser 28 personas en el escenario incumplíamos cualquier norma. Pero aún así remontamos, nos premiaron y cuando se volvió a abrir seguimos llenando espacios.

-¿Han podido presentarlo todo lo que quisieran?

-En el "pecao" llevamos la penitencia. Es un grupo complicado, con 22 cantantes, músicos y escena. La fuerza que tien "Humanes" es su perdición porque necesitamos espacios grandes, teatros y al final eso a quien más perjudica es a la gente de las alas. En el Oriente se pudo hacer en Cangas porque coincidió, también en Cangas del Narcea pero no en versión escénica.

-En el centro sí.

-Se repitió mucho en el centro, pero no en todos los sitios. Todavía hay lugares donde se nos equiparan a música en la calle, lugares con buenos teatros donde hubo poca voluntad política por que "Humanes" se representara y nos ofrecían, no sé, hacer un intercambio con un grupo de baile. Nunca nos quitamos ese sambenito de encima.

-Este disco y esta gira no tienen nada que ver.

-Hacemos ahora 32 años y el propio grupo necesitaba un cambio. Piense que cuando "Muyeres" se subió al escenario por primera vez no había ningún grupo de pandereteres y cuántos hay ahora. Esi campo ahora ya está cubierto. El cambio de "Humanes" nadie nos lo echó en cara. Se vio como algo diferente pero asimilado al grupo y se valoró nuestra calidad como músicas por encima de otras cosa. Yo toco la pandereta, pero soy cantante, y soy dúctil y lo que necesito es ser respetuosa y sincera con el público. Esas somos nosotras, podemos tocar la Muñeira de Carcarosa o "Pinky", de "Humanes", con el mismo respeto.

-Ahora hay grupos de pandereteres ¿En otros ámbitos musicales avanzó la igualdad?

-"Muyeres" nace con la idea de dar un espacio real a la mujer y yo estoy harta de ver a hombres hablando de muyeres. Y de muyeres que tienen pocos espacios para hacer la cosas que hacen. Se organizan unos cursos donde se habla del papel de la mujer en la música tradicional y el 90% son hombres. Quizá los hombres no lo ven, pero yo me fijo. ¿Es que no hay ninguna mujer que pueda hablar de la música tradicional? ¿Qué espacio te dan los paisanos en los libros de texto, en las ponencias, en los teatros? Todas estas 13 historias que cogimos para hacer las canciones de "Humanes" son mujeres silenciadas que hicieron cosas tan maravillosas como las de los paisanos. En esi sentíu, nosotras quisimos dar ese espacio a la mujer, que no tiene que estar escondida en la cocina para que un paisano la vaya a grabar a su casa. No, puede salir de la cocina, ir a cantar y que le paguen por hacerlo. En "Humanes" hablamos de eso, y de cómo cambia la historia si en los libros estuvieran muyeres como María Luisa Castellanos, una periodistaza que hace cien años escribía unos artículos de caer p’atrás. No puede ser que de lo que hacen las muyeres solo estén hablando los paisanos y que la sociedad no lo vea.

-Ser mujer y música todavía tiene un sesgo, entonces.

-A un músico paisano se le valora por la música, y a una mujer música, por ser muyer. El paisano sale del 5 y luego llega al 20. La mujer no. Es ser mujer y vaya bien que lo haz, ser muyer mi mira cómo afina. Al paisano no le van a juzgar por eso, y hay paisanos que no afinan. Y luego hay una cosa que me ofende mucho.

-¿El qué?

-Imaginemos un grupo que lleve 32 años en escena, que sean 20 y pico paisanos, mantenido en el tiempo, que mientras ensayaban hubieran trabajado, llegado para casa, cuidado a los guajes, hacer cenas, llevarlos consigo pa darles de mamar, como el mío, Antón que todos los miércoles se hacía Llanes-Oviedo y vuelta. ¿Lo hubiera hecho un grupo de paisanos? Ya te digo yo que no.

-¿Y qué era lo que le ofendía?

-Esa pregunta que te hacen a veces: "¿Cómo ye trabayar con tantas muyeres?" ¿De verdad? Llevo más de diez años de directora de ensayos y es increíble la capacidad de trabajar en equipo. Unas somos solistas y se nos ve más pero lo hacemos porque hay otras 19 sujetándonos con segundas voces que te están haciendo toda la armonía. Nuestra fuerza no radica en lo individual, sino en el equipo, y eso se puede hacer con muyeres. No sé si con paisanos. La respuesta a esa pregunta machista, entonces, es "¿Cómo ye trabayar con tantas muyeres?" Que siempre te van a sostener.

-El cambio del "Humanes", internamente, ¿funcionó bien?

-Fue muy positivo. Yo fui sincera, les dije que si no hacíamos algo diferente había que dejarlo y que ellas eran la bomba y podían hacerlo. Todo el mundo lo agradeció, desde las que llevan mucho tiempo hasta las que entraron con "Humanes". Es muy guapo tener a tantas generaciones, tener a Marisa, que ya está jubilada, al lado de crías que cuando el covid no tenían ni 18 años. Eso es tan fresco y tan rico que cuando estás en escena no diferencias la edad ni la energía, si tienes 65 o 17.

-¿Sorpresas para el concierto del 9 de marzo?

-Podíamos haber traído invitados, y se valoró, pero nos gusta tanto hacerlo, somos tan egoístas… Nos da mucha pena que termine esti ciclo y decidimos hacer, una vez más, lo que sabemos hacer. Con toda la energía y alguna fiestuca final que no puedo contar.

Suscríbete para seguir leyendo