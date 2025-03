Así es "Pilarina", una vida de "apego" a Poago que la lleva al premio "Mujer rural" de Gijón": "Me tocó vivir de todo"

A María del Pilar Muñiz Hevia, "Pilarina", no le gusta mirar fotos antiguas en las que aparece. "Me entra mucha pena", dice nostálgica, a sus 86 años y al calor del horno de su casa de Poago. El 22 de marzo tendrá una foto muy especial que añadir a su colección, pues será la protagonista del "Homenaje a la mujer rural" impulsado por la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" a través de su vocalía de la mujer.

Nacida en octubre de 1938, "Pilarina" está rodeada de mucho verde, un sello rural, pero también tiene como "vecina" a la fábrica de Arcelor. Sufrió un duro golpe con apenas siete años por el fallecimiento de su madre y se crio con sus abuelos, un tío y varias primas. "Cariño no me faltó", recuerda Pilarina Muñiz, que suspira cuando rememora el momento en el que la Uninsa expropió a la familia. Tocaba abandonar el hogar. Una mudanza "con los carros y las vacas", declara quien contrajo matrimonio a los 27 años con Isaac Vázquez, ya fallecido. En 2010, el tributo a los mayores de Poago fue para ellos. Ahora, "Pilarina", aficionada a las plantas y las flores, reside con su hija Conchita.

La homenajeada, una mujer con "apego" a su parroquia, evoca a su periplo en la escuela, en la que recitaba poesía o hacía costura. O más adelante, cuando acudía al parque Venecia, un baile "muy guapo", comenta, que bajaba al río Aboño en aquellos paseos en barca. Para ir al baile, el camino eran las vías del tren. "Íbamos encantadas de la vida", señala Muñiz. A la zona urbana también se acercaba, como para ir al cine Hernán Cortés, pero ella siempre ha sido rural. "Tenemos casa en Gijón pero no quiere ir", bromea su hija.

La familia ha tenido ganadería, aunque la "Mujer rural 2025" de la ciudad era más de la huerta, de plantar sus fabas o patatas. "Veías las cosas nacer y crecer, me acuerdo que plantábamos muchos fréjoles", afirma Pilarina Muñiz, que también se arremangaba para ordeñar a las vacas. Tuvo una tarea delicada, cuidar a su tío, que enfermó de alzhéimer. "Me tocó de todo", asevera.

"Pilarina", de joven. / Lne

Las fiestas de Santa Ana, sus procesiones y verbenas, estaban marcadas en el calendario de Muñiz. La fecha de estrenar la ropa nueva. Por allí se pasaba, recuerda la vecina de Poago, el periodista gijonés Alfredo García, "Adeflor". En la casa familiar se hizo sidra. Llegó a ser un coqueto llagar, en el que aún se conservan botellas que son auténticas reliquias. A Pilarina Muñiz le encomendaban en ocasiones limpiar los toneles de niña. "Me decían que limpiara bien por las orillas", bromea la octogenaria. Unas gallinas dotan de vida animal la vivienda. Ese espíritu ganadero no se pierde.

Pilarina Muñiz no planifica qué dirá ese 22 de marzo en el restaurante Savannah. "No hay nada que preparar, es lo que te salga", sostiene la homenajeada, si bien tiene claro que expresará su agradecimiento a las mujeres que asistirán al encuentro. Y ni hablar de nervios. "La gente no me come", asegura Muñiz, que hace una confesión. "No descarto que se me suelte una lágrima", reconoce. "Le hace mucha ilusión y a mí también", agrega su hija, Conchita Vázquez, que destaca la "vinculación" de su madre con la asociación vecinal de Poago. "Está muy integrada, nunca quiso dejar el pueblo y siempre ha trabajado en el campo", proclama Vázquez. La reivindicación del mundo rural se escribe en femenino y este año, en Gijón, la firma Pilarina.

