Roces, un barrio "maltratado" que espera por su rehabilitación

Reivindica Purificación Bedriñana, presidenta de "Nuestra Señora de Covadonga" de Roces, que es la asociación vecinal más veterana de Gijón. En la década de los cincuenta nació, a la par que un barrio que se siente "maltratado" y en una eterna espera por la rehabilitación integral de sus viviendas. Flanqueados por Santa Bárbara, Montevil, Contrueces y Nuevo Roces, los vecinos también tienen otras peticiones, como un paso peatonal en la carretera Carbonera, una pista polideportiva, el arreglo de baldosas o tomar medidas ante una nave sin uso y con uralita.

Para los residentes, la prioridad pasa por la tan anhelada rehabilitación de las casas, aunque no se antoja fácil. Y la hemeroteca no ayuda. En un Pleno del pasado septiembre, el gobierno local ya adelantó que no tenía previsto tramitar nuevas declaraciones de barrios degradados hasta culminar las obras en marcha en otras zonas de la ciudad. Uno de los más beligerantes al respecto es José Ángel Morán, un vecino de Roces al que nada se le escapa. En un pormenorizado dossier posee las informaciones aparecidas en prensa durante los últimos años relativas al barrio o apuntes sobre las visitas de representantes municipales. No se muerde la lengua al afear las "promesas incumplidas" en aras de darle un lavado de cara a las viviendas de Roces. Morán se conoce "de pe a pa" la historia del malogrado proyecto. "Son años de despropósitos del Ayuntamiento con nosotros", subraya. El estado de las fachadas o la ausencia de eficiencia energética y ascensores despiertan las críticas vecinales. "Hay una falta de esperanza total, son 14 años de lucha para nada", esgrime José Ángel Morán sobre el impulso a ese ambicioso plan que dé a Roces una nueva imagen.

Otra urgencia es un paso de peatones y un semáforo en la carretera Carbonera, cerca del Parque de Bomberos, una vieja demanda y que está contemplada en los presupuestos participativos. Ya se ven vallas en la zona, pero la asociación "Nuestra Señora de Covadonga" pide rematar la intervención. "Hay muchos críos que cruzan por ahí", señala Begoña Macías. Por allí transitan varias líneas de Emtusa y el vehículo que utilizan alumnos del Colegio de Educación Especial de Castiello de Bernueces. "Hay un tráfico tremendo y corre prisa; no me parece una obra de unas proporciones inmensas para que tarde tanto", remarca Purificación Bedriñana, que aboga por "no dejar a medias" ninguna actuación que se desarrolle en el barrio. "Nos tienen abandonados", reprocha Begoña Macías.

La creación de una pista polideportiva figura asimismo en la lista de deberes en Roces, un enclave envejecido que cuenta, eso sí, con varios centros educativos, como el IES Roces, el colegio Alfonso Camín o una guardería. La avenida Salvador Allende concentra la mayoría de comercios y establecimientos hosteleros y es en la que se ubica el principal parque. En el barrio también hay espacio para uno de sus ilustres, el sportinguista Cote, protagonista de un enorme mural.

En la calle de los Ajustadores hay un "conflicto" por la poda de árboles, situados en una suerte de limbo entre las aceras y las pequeñas huertas de los vecinos de ese entorno. "Son ramajes muy potentes", indica José Ángel Morán, que insta al Ayuntamiento a ocuparse de la tarea para que las largas ramas no sean un problema. Iluminación y papeleras en los Jardines de Alicia Alonso, donde "se reúnen muchos chavales" y una acera que conecte la nave de Fruasa con un kiosco ubicado en la carretera Carbonera también comparecen en la ristra de reivindicaciones de Roces, cuyos vecinos acuden al centro de salud de Montevil y disfrutan de la biblioteca municipal "Alfonso Camín".

El decálogo de Roces Rehabilitación integral del barrio. Finalización de las obras y actuaciones ya empezadas. Un paso de peatones y un semáforo en la Carretera Carbonera. Impulsar la creación de una pista polideportiva. Más iluminación y papeleras en los jardines de Alicia Alonso. Arreglar las baldosas sueltas y adecentar las aceras con maleza. Poda de árboles en la calle de los Ajustadores. Mejoras en los caminos próximos a la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga. Construcción de una acera en la Carretera Carbonera para conectar con Fruasa. Medidas en una nave abandonada afectada por la uralita.

Más preocupaciones. Esta, en las propias calles. "Hay muchas baldosas sueltas y aceras con maleza, como la de Salvador Allende", manifiesta José Ángel Morán, que saca a colación la situación de una nave abandonada en la calle de los Ajustadores, junto al antiguo campo de fútbol de La Pampa, y afectada por restos de uralita. "Puede caerse en cualquier momento", sostiene Morán. "Es un peligro", recalca Purificación Bedriñana. Por esa zona, cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, hay algunos caminos que los vecinos solicitan asfaltar y que sirven como conexión con Montevil. "Mucha gente pasa por ellos", remarca Josefa Caminos, tesorera y secretaria en funciones de la asociación vecinal. En cuanto a la sede social, los miembros del colectivo apuestan por un cambio en el sistema de corriente para reducir el consumo.

El matrimonio formado por Celso Blanco y Rosa Rueda vive en Tránsito de los Albañiles y, como no podía ser de otra manera, pone el foco en la rehabilitación del barrio. "Lo teníamos conseguido y se echó para atrás", asegura Blanco, que califica Roces como una zona "tranquila" en la que "nos conocemos todos". Ellos, delante de su portal, gozan de un pequeño espacio que, ensalza Rosa Rueda, "nos da mucha vida", ya sea para colocar una piscina u organizar una barbacoa. "No cambio este barrio por nada", proclama Rueda.

En la calle de los Ajustadores está la pescadería "Andi". Al frente de ella, María Gloria Fernández, que lleva 14 años como comerciante en el barrio y urge a hallar una solución en la parte baja de la vía, donde una rampa se ha convertido en un quebradero de cabeza. "Una señora se rompió la cadera tras caer", dice Fernández. En la calle Carmen Martín Gaite reside Alberto Alonso, que acostumbra a pasear con la perra "Tesa" y que, como aspecto a mejorar, propondría más comercios y servicios para otorgar "más vida" al día a día. "De hostelería andamos escasos", comenta Alonso, vecino de un barrio, Roces, que, mientras lee que hay un plan municipal para Cimavilla cifrado en 25 millones de euros, aguarda a una rehabilitación integral que sigue sin llegar.

