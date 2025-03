"Cuando uno está contento le apetece más ir a tomar unas cañas que escribir"

El artista Talo Arístegui (Sevilla, 1995), andaluz de nacimiento y gijonés de adopción, estrena disco, "Nordeste", el primero de su andadura en solitario tras dejar aparcado, al menos de momento, el grupo "Destino 48", que compartía con su hermano Jaime. El trabajo completo, con nueve canciones, llegará mañana a las plataformas digitales, si bien ya ha salido en vinilo para "premiar a quienes todavía compran discos".

¿Por qué el nombre de "Nordeste"?

En Gijón es un viento bastante habitual y que se suele llevar las nubes. Cuando hay nordeste, el día suele estar despejado. Y me gustaba la analogía con las canciones, porque creo que a quienes las escriben y a quienes las escuchan les alejan de alguna manera las nubes. Es como una grieta por la que pasa la luz.

Un proyecto sin el "abrigo" de "Destino 48".

Ha sido un proceso natural que surgió hace un par de años. Después de la pandemia, "Destino 48" se para. Y sigue en barbecho. Estuve un tiempo algo desanimado, sin mucha gasolina ni ganas de escribir. Pero en 2023 empiezo a escribir otra vez y la rueda, a girar.

¿Qué expectativas tiene con el nuevo disco?

Tengo ilusión y quiero disfrutarlo. Lo he hecho con cariño, como he querido, y sin ningún tipo de presión externa.

¿Cómo ha sido su manera de trabajar?

Todo está escrito por mí, tanto música como letras. Las suelo iniciar en mi casa con la guitarra acústica, quizás con un piano. Y luego las voy trabajando y vistiendo conforme se va produciendo y grabando el disco.

No ha estado solo en el proceso.

Han participado muchos músicos, algunos muy relevantes. El productor del disco es Chapo González, bajista de "M-Clan", que lo fue de "Amaral" y que lo ha sido en muchos discos de Leiva. Las baterías las ha grabado Coki Giménez, de "Fito & Fitipaldis". Las teclas, César Pop, pianista de Leiva. Y hay una colaboración especial en la canción "Si me pierdo" con Angie Sánchez.

En octubre lanzó el single "Flores frágiles" y luego le han seguido algunos más. ¿Qué temas aborda en el disco?

Está escrito a partir de una ruptura sentimental y casi siempre escribo de amor, aunque hay una canción que no habla de ello, "Cualquier tiempo pasado fue mejor". Es como una protesta contra ese discurso que hemos oído toda la vida de que somos una generación perdida. Creo que cuando uno está contento y todo le va bien le apetece más irse a tomar unas cañas que ponerse a escribir, que es un proceso que suele nacer de una situación en la que necesitas reconciliarte con algo o soltar algún fantasma. Cuando las cosas se tuercen, tiende uno a mirar más hacia dentro.

¿Un disco, entonces, autobiográfico?

No plenamente, pero sí bastante. Al final, uno escribe de lo que le rodea. Lo que no me ha pasado a mí le ha pasado a alguien de mi entorno, lo he leído o lo he visto.

¿A alguna canción le guarda una estima especial?

Al segundo single, "Al límite". La escribí estando mentalmente al límite, aunque quizás es una expresión exagerada.

¿Qué percibirán los oyentes de su trabajo?

La gente encontrará una evolución lógica de lo que fue mi anterior proyecto, si lo conocían, y creo que conectará con lo que cuento. Lo bonito de las canciones es que cada uno las interpreta como quiere.

¿Qué género predomina?

Canciones de autor y pop rock.

¿Se plasman en él sus referencias artísticas?

Indirectamente muchas. Es imposible que no se escuche lo que tú escuchas. Hay un montón de artistas que me alucinan, soy muy fan de la canción americana, por ejemplo de Ryan Adams. Y hay influencias españolas, como de Quique González o de Joaquín Sabina.

¿Qué está aprendiendo en esta etapa en solitario?

Uno de los aprendizajes fundamentales del disco, que ha sido autoproducido y autofinanciado, es el proceso en sí, el grabarlo desde principio a fin, controlando todos los elementos. Es un viaje precioso.

¿Habrá una presentación del disco en Gijón?

Seguramente a finales de mes, aunque todavía no tengo la fecha concreta. Será en el Toma 3.

¿Cómo definiría la importancia de la música en su vida?

Es una compañía indispensable y un vehículo para contar cosas y soltar lastre.

¿Regresará "Destino 48"?

Queremos retomar el proyecto siempre que nos apetezca, no tenemos ningún plan pero la puerta está abierta.

