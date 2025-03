El Principado dice ahora que la cúpula de la Laboral necesita más "mejoras"

La iglesia de la Laboral no abrirá a visitas hasta nuevo aviso. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, señaló ayer, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA sobre por qué el templo desacralizado seguía cerrado, tal y como había señalado también ayer este periódico, que el recinto debe someterse a una nueva reforma. El complejo, que terminó de restaurar su cúpula el pasado mes de septiembre, sigue clausurado y, según explica ahora la Consejería, se debe a que "el personal técnico advirtió" de que la cúpula recién arreglada sufría "desprendimientos puntuales de pintura", y que deberá ser, por tanto, restaurada de nuevo. Según esta consejería, "el pasado 13 de febrero se firmó un acta de recepción negativa de las obras y se otorgó a la empresa responsable un plazo de ocho meses para reparar las zonas afectadas", pero a la constructora ayer, no le constaba esta información.

La reforma de la iglesia de La Laboral se proyectó en 2017 y se cerró provisionalmente en 2020, a las puertas de la pandemia. No ha vuelto a abrir. Desde entonces hubo cinco licitaciones para reformar la estructura, una reforma muy delicada por lo peculiar de su cúpula, que resultó fallida en sus cuatro primeros intentos. Finalmente, a la quinta licitación resultó adjudicataria una constructora gallega que se apoyó, sobre todo, en una empresa local experta en restauración para la adecuación de las dos cruces del templo, una mejora que Cultura decidió añadir con la reforma ya en marcha. Todos los trabajos, tanto la reforma interior como la restauración de las cruces, finalizaron el pasado septiembre, sin que hasta ahora el Principado hubiese comunicado la existencia de ningún problema.

Cultura señaló ayer que la actuación supuso "una importante inversión" por la complejidad técnica de la rehabilitación de la cubierta. "En esta actuación, que se desarrolló desde febrero de 2023 a septiembre de 2024, se han invertido 842.001 euros", completó la Consejería. Lo que el Principado no había señalado hasta ahora, sin embargo, es que una vez terminada la obra "se procedió a la revisión técnica de los trabajos por parte de profesionales de la Dirección General de Patrimonio Cultural", y que el personal técnico de este área "advirtió entonces de que la obra no podía recepcionarse formalmente, ya que existían desprendimientos puntuales de pintura en el interior de la cúpula de la iglesia". Cultura, después, solicitó "las inspecciones y los estudios técnicos oportunos" para evaluar esta advertencia y finalmente " con base en un proyecto de corrección de patologías" elaborado "por una restauradora", emplaza a la empresa a reparar estos supuestos desperfectos. La propia consejera, en un acto en Oviedo, señaló ayer que la cúpula necesita "mejoras" porque el Principado "no está conforme" con algunas "aplicaciones" realizadas. "La empresa constructora tiene el acta de finalización de los trabajos firmada por todas las partes el 18 de septiembre y a ella no se le ha comunicado ningún problema de ejecución ni de reparación", manifestaron ayer, sin embargo, fuentes de la constructora, sorprendidos por estas declaraciones.

