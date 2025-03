Otro fiasco en la ampliación de Cabueñes: hay inundaciones en uno de sus edificios

Las obras de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, paralizadas desde el pasado enero, ya presentan estructuras deterioradas. Preocupa especialmente, según se recoge en los informes presentados tanto por la UTE como por la dirección facultativa y la jefatura del Servicio de Obras de la Consejería, el estado del sótano del edificio de instalaciones, que sufre de inundaciones. Las constructoras, en sus escritos, achacan este problema a un error del proyecto, que no define "el trazado del saneamiento" ni el punto de conexión del inmueble a la red general. La dirección facultativa, en sus informes, parece vincular este problema al "abandono" del inmueble por parte de la UTE.

Las constructoras, Los Álamos y FCC, señalan en su informe de alegaciones contra la resolución del contrato que el proyecto de obra era "deficiente" y que se licitó "sin revisar", tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Junto a ese escrito, presentado el día 11 del mes pasado, la UTE entregó varios anexos, entre ellos, un amplio informe técnico que recoge este problema en el sótano. En este otro documento, al que también ha tenido acceso este diario, señala la UTE que "en innumerables ocasiones se ha transmitido" a la dirección facultativa la necesidad de "definir el trazado del saneamiento y el punto o puntos de conexión a la red general". A renglón seguido, reprocha: "No puede ser que todas las cubiertas del edificio principal y el edificio de instalaciones estén impermeabilizadas y a la fecha de hoy no se conozca el trayecto y punto de conexión a la red general". Asegura que este defecto "implica que toda el agua de lluvia se recoja en las partes bajas de los edificios, así como que tampoco se evacua el drenaje perimetral de los muros de cimentación", y que esto "está ocasionando continuas inundaciones en el sótano del edificio de instalaciones". Afea que la dirección facultativa se limite a "reprochar" esto a la propia UTE y a decir "que el agua estancada es un foco de infecciones cuando el principal problema es la falta de punto de desagüe".

Por su parte, la dirección facultativa, en otro informe, señala que la galería subterránea de este complejo "está en unas condiciones de abandono y de pérdida de las condiciones constructivas que debería tener a causa de inundaciones, con agua retenida y lodos". También asegura que la última planta de este mismo edificio "presenta elementos con oxidación e inicio de corrosiones por el abandono en el que se encuentra". También asegura que este edificio está "aislado" –frente al complejo de lavandería– y que no tiene "ningún tipo de problemas".

Esta discrepancia entre la UTE y la dirección facultativa se repite en decenas de ocasiones y por motivos muy diversos desde casi el inicio de la obra. En general, la primera reprocha problemas en el proyecto –como la no disponibilidad de fincas y el hallazgo de estructuras soterradas no previstas– y la dirección facultativa la acusa de "inacción" y de "inundar de documentos con recursos, alegaciones, contrainformes y procedimientos judiciales" a su equipo. La UTE por ahora prefiere no hacer valoraciones públicas sobre un caso ya judicializado.

Suscríbete para seguir leyendo