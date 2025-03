Los vecinos ven "especulación" en el auge de precios de la vivienda

La "especulación", los pisos turísticos y los compradores de fuera de la región. A estas tres circunstancias achacan los vecinos el auge de precios de la vivienda en la ciudad que, el año pasado, se saldó con una media de 178.000 euros por piso, como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA. En barrios especialmente afectados por el repunte de precios, como es el caso de Viesques, señalan que estos números son ya prohibitivos para buena parte de los residentes y en barrios que se mantiene por ahora a la cola en cuanto a precios, como La Calzada, señalan igualmente que existe una disonancia entre los precios de la vivienda y los salarios locales.

De acuerdo al último balance publicado por la Unión de Inmobiliarias de Asturias, del que se hizo ayer eco este periódico, los barrios más caros en Gijón son Viesques, La Arena y El Bibio, los tres con precios por encima de los 3.500 euros por metro cuadrado. "Llegamos a estar incluso por encima de Viesques hace años, y eso que en el estilo de las viviendas no se pueden comparar: allí es más fácil que tengan garaje o zonas ajardinadas", señala María José Cuervo, líder vecinal de La Arena y vicepresidenta de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana. Ella se muestra especialmente preocupada por el auge de los pisos turísticos en su barrio. "En el edifico de mis padres, que tiene 60 viviendas, solía haber unas 28 o 30 cerradas durante gran parte del año que ahora se están vendiendo o convirtiendo en pisos turísticos", asegura. Pone otro ejemplo: "En mi edificio éramos diez vecinos, pero los propietarios han ido falleciendo, y también manda la vivienda turística. Y cada persona puede hacer lo que quiera con sus bienes, pero para nosotros, para los vecinos, es muy difícil convivir con turistas que llegan de madrugada y no tiene llaves y pican en todos los timbres". Ella ya escucha a hijas de sus amigas, vecinas "de toda la vida" del barrio, que no pueden comprar su propio piso en su barrio al tener todos unos precios que están más al alcance de compradores de fuera de Asturias. Este problema afecta también al alquiler: "No encuentras nada que no se caiga a pedazos por menos de 850 euros; eso expulsa a la gente".

A la contra, los barrios con precios más "asequibles" –son, de acuerdo a este informe, Jove, El Llano y La Calzada– hacen valoraciones no tan distintas. "Es cada vez más acuciante implementar políticas de vivienda pública. La vivienda se ha convertido en un artículo de lujo que se lleva gran parte de los ingresos de las familias. El aumento de precios en vivienda se ha disparado porcentualmente respecto al de los salarios", explica Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada, que alerta de la "precarización" de familias que dedican ahora gran parte de sus ingresos al alquiler.

Por su parte, Ángel Ramos, su homólogo en El Llano, explica que seguramente la media de precio que se asigna a su barrio (1.700 euros por metro cuadrado) está algo distorsionada. "Este barrio es muy grande y no tiene nada que ver lo que te encuentras más cerca de Peritos que más arriba", razona. En su caso, sin embargo, no aprecia un gran repunte de pisos turísticos y entiende que sí hay viviendas más asequibles en zonas de edificios más bien antiguos y otras con las que se "especula" más y salen al mercado con precios muy altos.