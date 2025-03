Actos litúrgicos de los centros educativos: ceniza para "ampliar horizontes"

La Semana Santa se vislumbra a lo lejos y los colegios católicos de la ciudad ya se preparan para ella. Finalizado el Carnaval, ayer tocaba cita con la tradición del Miércoles de Ceniza con el que comienza la Cuaresma. El inicio de "un nuevo tiempo litúrgico", como aseguró el claretiano José Manuel Sueiro en la parroquia del Corazón de María, donde se "impuso" las cenizas a los alumnos del centro. El colegio de la Inmaculada tampoco falló para conmemorar una fecha muy simbólica para la comunidad cristiana.

Para Pablo Sanvicente, coordinador de Pastoral de la Inmaculada, uno de los valores a transmitir ayer a los estudiantes era "la humildad", en consonancia con el evangelio de San Mateo. También era el día para "darnos cuenta de que en cuarenta días llega el momento más importante para un cristiano", indicó Sanvicente. El alumnado de cuarto de Primaria a segundo de Bachillerato iba pasando, por turnos, por la iglesia. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos, coordinador de la Plataforma Apostólica de Asturias, y el jesuita Javier Rodríguez Ortega se encargaron de oficiar los actos y de imponer, en la frente de los estudiantes que quisieran, la cruz de ceniza. Una manera, apuntaba Rodríguez Ortega, de "sellar un pacto". El jesuita propuso a los jóvenes "ampliar horizontes". "Tenéis que hacer vuestro mundo más grande", subrayó.

José Manuel Sueiro le impone la ceniza a Abdisa Cruceyra en la parroquia del Corazón de María. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Varios consejos transmitió Rodríguez Ortega, centrados en el ayuno, la limosna y la oración. Por ejemplo, solicitó a los alumnos "ayunar" en redes sociales y sacar tiempo para hacer otras cosas, como leer. U "observar" a gente con la que no suelen estar. También, cómo no, "cuidar la relación con Dios" a través de la oración. "Solos no podemos, necesitamos su ayuda", reivindicó el jesuita.

José Manuel Sueiro, en la parroquia del Codema, abogó por "dar nuevas oportunidades a Dios" en el marco del lema "Enciende a todos. Yo soy la luz" que pregona el centro. "Estar conectados con Dios", "compartir lo que Dios pone en cada uno de nosotros" y "reforzar y solidarizarse con los que sufren" fueron algunas de las consignas que recibieron los estudiantes. Tres de ellos, Abdisa Cruceyra, Enol Morán e Inés Magaz, incluso colaboraron con la lectura de peticiones.

"Nuevas oportunidades"

Francis Nguyen, diácono claretiano, y Cova Canal, profesora de Religión e integrante del equipo pastoral, ayudaron a José Manuel Sueiro a imponer la ceniza a los alumnos. En el banco más cercano al altar estaban Paula Matamoros, Llara Jorges, Andrea Cimadevilla y Celia Ferrera, de primero de Bachillerato, que miraban las cruces que lucían en sus frentes. "La señal se borrará pero es un signo potente de la presencia de Jesús", ensalzó José Manuel Sueiro, que expresó su deseo que esta Cuaresma sea "un tiempo de luz y provecho para todos". Un periplo con la Semana Santa en el horizonte, ese que los colegios Codema y la Inmaculada invitan a que sus alumnos expandan. n

