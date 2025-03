Los defectos de la cúpula de la Laboral son "menores" y "parciales"

Aún no está del todo claro cómo se acometerán los nuevos arreglos que, según la Consejería de Cultura, precisa la iglesia de la Laboral. Tras señalar la consejera Vanessa Gutiérrez que la cúpula necesitaba "mejoras" porque los técnicos de Patrimonio no estaban "conformes" con la reforma del inmueble, que finalizó en septiembre, fuentes vinculadas a la actuación señalan que el problema son unos defectos de pintura "menores y parciales" y causados, se cree, por filtraciones de agua a la cubierta. Fue impermeabilizada antes de pintar, pero podría haber acumulado agua en su interior.

Estas mismas fuentes aseguran que esos desperfectos "no deberían ser atribuibles a la empresa", que se limitó a hacer lo encargado –quizás el plan de restauración debería haber pedido esperar unas semanas antes de pintar para que la estructura se secase–, si bien afirman que ésta está dispuesta a realizar la tarea. Lo "extraño", añaden, han sido las "formas". El acta de fin de trabajos se firmó en septiembre y la empresa "no tuvo más información" hasta hace unos días, cuando se les envió el informe original de restauración "con un anexo" donde se hablaba de la pintura. El plazo de ocho meses, adelantan, es "excesivo", y la constructora ya no tiene las llaves del inmueble.