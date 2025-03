La FAV conmemora los diez años de su sede: "La merecíamos"

"Parece una tontería, pero no lo es", decía ayer Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV). Se refería a los diez años que este 2025 cumple la sede de la entidad, ubicada en la calle Ruta del Alba, en Moreda, y que acogió un informal acto para conmemorar la efeméride y reivindicar que el movimiento vecinal "está muy vivo", como recalcó María José Cuervo, vicepresidenta de la FAV. El festejo era doble, pues también acudió Julio Molina, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), que destacó que el tejido vecinal gijonés "siempre ha sido muy activo".

Numerosos líderes vecinales de la zona urbana estuvieron presentes en el encuentro. También Tita Caravera, expresidenta de la asociación de La Arena y asimismo expresidenta de la FAV. Bajo su mandato, en 2015, se "inauguró" el local social. El colectivo abandonaba así El Polígono, donde estaba asentado. "Lo recuerdo con mucha alegría", aseguraba Caravera, que habló con la Alcaldesa por aquel entonces (y la actual), Carmen Moriyón, para conseguir ese objetivo. "No me lo pusieron muy difícil, merecíamos un lugar decente porque la otra sede estaba muy deteriorada", confesaba Tita Caravera. La regidora no faltó al evento de ayer y entregó unas "Letronas" a modo de detalle para la FAV.

"Es el momento oportuno para celebrar", indicaba Manuel Cañete, a la entrada de una sede versátil en la que unas mamparas correderas ejercen de comodín para adaptarse a las necesidades y dividir salas. Cañete ensalzó la "pelea incesante" de Tita Caravera para "sacarnos de aquel otro sitio donde la humedad nos comía" y ponderó el "modelo" y el "empuje" de los vecinos de la ciudad para alcanzar sus reivindicaciones. Sobre el acto de ayer, culminado con un pinchoteo, el líder de la FAV señaló que "nos empodera", en referencia a la amplia representación municipal. Manuel Cañete agradeció "saber que hay una estructura política que reconoce la labor de las asociaciones".

"Las administraciones se empiezan a dar cuenta de nuestra importancia", subrayó Julio Molina, que tildó a la FAV como "una referencia" y un ejemplo de la manera de trabajar de la CEAV. "Hemos pasado de la protesta a la propuesta, con capacidad de dialogar, negociar y convencer", afirmó Molina, acompañado de María José Villamarín, vicesecretaria de la CEAV. Para María José Cuervo, al cargo de la Red Estatal de Mujeres Vecinales, el día de ayer fue "muy satisfactorio", no solo por el décimo aniversario de la sede, sino por la presencia de Julio Molina. "Era una apuesta personal que viniera y conociera cómo se trabaja en Gijón, donde hay gente muy comprometida con sus barrios", aseveró.

Además de Carmen Moriyón, por parte forista acudieron al encuentro el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y el concejal Gilberto Villoria. Por el lado popular, estuvieron Andrés Ruiz, presidente del partido en Gijón, y el edil Abel Junquera. Luis Manuel Flórez, "Floro", Jacobo López y Carmen Eva Pérez Ordieres fueron la representación socialista, mientras que por parte de IU asistió la edil Noelia Ordieres y, por parte de Podemos, Alejandra Tejón, portavoz de la formación en la ciudad.