Gijón quiere evitar que estos dos barrios sean zonas tensionadas de vivienda

Foro y PP buscarán en la próxima sesión plenaria –buscarán y lograrán salvo sorpresa visto el reparto de fuerzas–que la Corporación declare oficialmente su rechazo a que Cimavilla y La Arena sean declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Es justo lo contrario de lo que decidió el Pleno en noviembre de 2023. Entonces, y a partir de una iniciativa de Podemos, el Pleno acordó instar al Gobierno regional a que iniciara el procedimiento necesario para fijar esa declaración sobre los dos barrios gijoneses, y con ello concretar medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entonces votaron a favor PSOE, IU y Podemos, pero fue la abstención de los socios de gobierno el elemento crucial para que el acuerdo saliera adelante.

La nueva iniciativa plenaria la firman los portavoces de Foro y PP, Jesús Martínez Salvador y Ángela Pumariega, que no han dejado de criticar en las últimas semanas la ley de Vivienda y mostrar públicamente su rechazo a cualquier medida que pretenda intervenir en el mercado limitando precios y restringiendo la libertad de los propietarios. Que las cosas ya no eran como en 2023 ya quedó claro en el Pleno del pasado mes de febrero. Entonces fueron Podemos e IU de manera conjunta quienes platearon extender a todos los distritos urbanos de Gijón la declaración solicitada meses antes para Cimavilla y La Arena. Votaron en contra Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito. El aval de esta petición era un estudio que concretaba que todo Gijón tenía las condiciones de zona tensionada en cuanto a los precios de los alquileres.

La propuesta a votar que presentan Martínez Salvador y Pumariega incorpora a la propuesta de "rechazo" la coletilla de "sin que medie un acuerdo previo sobre las medidas a aplicar entre el Ayuntamiento y la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del gobierno del Principado de Asturias". Consejería liderada por Ovidio Zapico (IU) y que en base a la petición del Pleno de Gijón ya lleva meses realizando los trámites que convertirían a La Arena y Cimavilla en los dos primeros barrios de Asturias con esa consideración de los 16 sobre los que se trabaja.

De Escocia a Berlín

Poca viabilidad parece tener ese acuerdo previo con el Principado tras leer la dedicatoria a Zapico que se incluye en la exposición de motivos de la proposición de Foro y PP. Una detallada enumeración de experiencias desarrolladas en Cataluña, Berlín, San Francisco y Escocia sobre la fijación de precios máximos en los alquileres lleva a los proponentes a concluir que "la intervención del mercado es una nefasta propuesta que tiene malísimas consecuencias para la ciudadanía". Para, a renglón seguido, indicar "algo que parece obviar el consejero de Izquierda Unida en el gobierno del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, que ha insistido en fechas recientes, de forma recurrente, en la idea de intervenir en los precios de los alquileres en los barrios de Cimavilla y La Arena una vez sean declarados zonas tensionadas".

Foro y PP defienden que "topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios de los alquileres". Y aquí se conecta con otro desencuentro entre el gobierno gijonés y el consejero Zapico. El equipo de Moriyón defiende como vía ampliar el parque de viviendas y en esa línea va el plan "Llave", que arrancará en unas semanas con las licitaciones de los primeros suelos municipales para que constructoras privadas puedan edificar en ellos generando pisos protegidos para alquilar. Zapico negó ayuda económica del Principado a esta iniciativa que IU tilda de vía de negocio para las constructoras. Aunque sin atañir a esta consejería también hay visiones muy distintas entre Foro y PP, por un lado, e IU, por el otro, sobre qué hacer con las viviendas de uso turístico. Un fenómeno que tiene un impacto muy directo en Cimavilla y La Arena que, junto al Centro, fueron los barrios donde se aplicó la prohibición de un año en la concesión de nuevas licencias.

A esta proposición presentada por los grupos municipales que dan soporte al equipo de gobierno se suman la docena de iniciativas presentadas por la oposición de cara a su debate en el pleno de la semana que viene. Entre ellas está la proposición del PSOE, defendida por Marina Pineda, que busca fijar las condiciones de regulación de los contratos de patrocinio. Una fórmula de contratación de la que, denuncia el PSOE, está abusando el actual equipo de gobierno "por comodidad" pero que reduce las garantías de transparencia y control del gasto público.

Para Pineda la experiencia en la reciente competición de pádel y el cambio en Divertia para duplicar el importe de los contratos de patrocinio ejemplifican que es un formato que gusta a Foro y PP. "Es evidente que es más cómodo para quien lo tramita pero las administraciones no deben regirse por la comodidad si no por el rigor en el control del gasto público", indicó la socialista.

Lo que plantea el PSOE en su acuerdo es fijar una normativa a aplicar que evite que el patrocinio "esconda" una subvención y establecer como fórmula general en estos contratos la libre concurrencia a partir de una convocatoria anual que seleccione los eventos a patrocinar.

En materia de proposiciones –que son las iniciativas que se votan–el PSOE plantea otra para crear un observatorio de la vivienda dentro de Emvisa e IU promueve dos que tienen que ver con la creación de una mesa de seguimiento del servicio de ayuda a domicilio y un plan de actuación contra el ruido en las zonas de ocio, y más en concreto en Cimavilla.

Estatuto de autonomía

Hay otras dos de Vox. Una para ampliar las bonificaciones fiscales a familias numerosas y otra para que el Pleno de Gijón manifieste de "forma clara y oficial" su rechazo a la reforma del Estatuto de Autonomía en defensa de la cooficialidad del asturiano y el eonaviego.

Vía pregunta IU se interesa por el patrocinio del pádel, Vox por las acciones contra la soledad no deseada y el PSOE sobre el calendario de actuaciones en Tabacalera y la valoración de Alcaldía sobre la sanción a la Autoridad Portuaria por la barrera anticontaminación en la explanada trasera de Ebhisa. Ya como ruego, IU plantea incorporar la preservación de la identidad de calles y barrios en los programas de rehabilitación de edificios y Vox que se habilite un espacio en un centro municipal donde madres gestantes tenga asesoramiento y ayuda para poder seguir adelante con sus embarazos.

No hay iniciativas a este pleno presentadas desde Podemos por la ausencia, por viaje de novios de su portavoz y única concejala, Olaya Suárez.

Un año largo de debate Noviembre 2023 . El Pleno decide, a partir de una iniciativa de Podemos, instar al gobierno del Principado a iniciar la tramitación de la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas. Votan a favor PSOE, IU y Podemos. En contra, Vox y Foro y PP se abstienen.

. El Pleno decide, a partir de una iniciativa de Podemos, instar al gobierno del Principado a iniciar la tramitación de la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas. Votan a favor PSOE, IU y Podemos. En contra, Vox y Foro y PP se abstienen. Octubre de 2024 . El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, confirma de manera oficial que se está avanzando en los estudios referidos a la declaración de Cimavilla y La Arena para luego tomar medidas.

. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, confirma de manera oficial que se está avanzando en los estudios referidos a la declaración de Cimavilla y La Arena para luego tomar medidas. Enero de 2025 . Zapico se reúne con vecinos de los dos barrios y confirma que la declaración será efectiva a lo largo de este año. Ese mismo mes la consejería presenta un estudio sobre zonas tensionadas en Asturias y Zapico se reúne con Moriyón y el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, para explicar el capítulo gijonés de ese estudio.

. Zapico se reúne con vecinos de los dos barrios y confirma que la declaración será efectiva a lo largo de este año. Ese mismo mes la consejería presenta un estudio sobre zonas tensionadas en Asturias y Zapico se reúne con Moriyón y el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, para explicar el capítulo gijonés de ese estudio. Febrero de 2025 . Con ese informe como soporte, IU y Podemos piden en el Pleno que esa declaración se extiende a todo el casco urbano gijonés. El acuerdo no sale adelante con el no de Foro y PP. Desde ambas formaciones políticas ediles de Gijón intensifican sus declaraciones en rechazo de cualquier medida de intervención directa en el mercado.

. Con ese informe como soporte, IU y Podemos piden en el Pleno que esa declaración se extiende a todo el casco urbano gijonés. El acuerdo no sale adelante con el no de Foro y PP. Desde ambas formaciones políticas ediles de Gijón intensifican sus declaraciones en rechazo de cualquier medida de intervención directa en el mercado. Marzo de 2025. Foro y PP presentan de manera conjunta una iniciativa para que el Pleno declare su rechazo a que Cimavilla y La Arena puedan ser declaradas zonas tensionadas sin un acuerdo previo con el Ayuntamiento sobre las medidas.

Suscríbete para seguir leyendo