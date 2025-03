"El recinto ferial y la Laboral son complementarios para organizar congresos"

Mario Cueto-Felgueroso Solís (Gijón, 4-3-1960) se jubiló el pasado martes como director comercial del Área Congresual y Ferial de la Cámara de Comercio de Gijón, institución en la que ocupó diversos cargos de responsabilidad, siempre ligados a la actividad congresual y ferial durante 43 años. Una de sus ilusiones ahora es "disfrutar el verano, porque desde los 20 años no los tengo, primero marché a la mili y al poco de volver entré en la Feria"

-Le tocó lidiar mucho con los expositores.

-Eso siempre, pero la verdad es que el 99% de la gente son de lo mejor. Yo no diría lidiar, diría compartir, porque cuando hay problemas cada uno tiene su visión y hay veces que estás más de acuerdo en la visión de uno u otro y otras veces hay discrepancias, pero la relación con los expositores muy buena, a muchos los considero casi amigos.

-La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) congrega muchos sectores. ¿Alguna necesidad común que haya detectado?

-No solo en la Feria, sino también cuando visitaba a empresas para adherirse a la Cámara. En los últimos años, una tónica habitual es que no encuentran a suficiente gente para trabajar. Pasa en hostelería, en la venta directa, en las fábricas, en todos los sectores. Es un comentario común que me venían haciendo desde la pandemia, antes no tenían tanta dificultad.

-¿Qué le planteaban los empresarios ante esa situación?

-La mayoría están preocupados. Por eso y porque las regulaciones cada vez son más potentes, la burocracia cada vez es más pesada, necesitas mucho personal para atender los trámites.

-En sus 43 años, ¿ha cambiado mucho la Feria?

-El primer cambio fue cuando se hizo el Palacio de Congresos en 1992. También ha cambiado el consumo. En las primeras ferias en las que estuvo yo había expositores que vivían todo el año de lo que vendían en la FIDMA, cosa que ahora es imposible.

-¿Por qué antes sí y ahora no?

-Porque aparte de que había más capacidad de gasto por las familias, antes la Feria lo era todo: no había centros comerciales ni ventas por internet, como hay ahora. Antes, si querías ver algo distinto y no comprabas ese artículo en la Feria y acababa la Feria, hasta el año siguiente no tenías dónde encontrarlo. Y ahora son tiempos más duros y la gente tiene menos dinero en el bolsillo para gastar, porque ha subido mucho la vida. Por eso hay que dimensionar muy bien los sectores en la FIDMA, porque si tienes uno con demasiados expositores, puedes echarlo abajo.

-¿Cómo decidía cuántos?

-Conviviendo en la Feria con todos los sectores, viviéndola, que no te la cuenten. Y enseguida te das cuenta cuando hay un sector en el que empieza a ser demasiada la oferta y para otra edición lo puedes reducir un poco. Porque el secreto de la Feria es que el expositor gane dinero. La Feria hay que cuidarla, quererla y conocerla para que salga adelante. Muchos profesionales que antes iban a seis ferias al año lo han dejado en una o dos y una de ellas siempre es FIDMA.

-Al concluir la Feria siempre hay expositores que se quejan de que no les ha ido bien.

-La prueba del algodón es si repiten o no para el año siguiente. Si repiten, es que ganaron dinero, aunque no lo reconozcan.

-¿Hay compras compulsivas en la Feria?

-Incluso de coches. Pasó con un turista de Logroño que no venía con esa intención y se compró un Jaguar que estaba de oferta.

-¿Qué ferias sectoriales ve con mayor potencial de crecimiento?

-La de la bicicleta y la de mascotas.

-¿Se notó la competencia en congresos de Oviedo o de la Laboral?

Enriqueció más que afectó. Oviedo se basó en ofrecer gratis los espacios para captar congresos, mientras que nosotros apostamos por la eficiencia. Y la Laboral es un recinto totalmente diferente y complementario al Palacio de Congresos. Hay muchos congresos que se inauguran en la Laboral porque tienen dos mil y pico butacas, y el resto del congreso en la Feria. La atracción para que vengan posibles organizadores es mayor al haber más posibilidades en la ciudad. Y hay congresos que hacen actividades en Gijón y Oviedo; alguien que viene de Madrid tarda el doble en llegar a IFEMA desde la Castellana que en llegar de Oviedo a Gijón. Para ciertos ponentes del primer Congreso de Medicina de Familia incluso se cogieron habitaciones en el Hotel San Marcos, de León, porque no había hoteles de cinco estrellas en Gijón.

-¿Cuál es la trascendencia económica de los congresos?

-Por un lado, el gasto que hacen en la ciudad. Hasta hay negocios hosteleros que cuando planean cerrar unos días nos llaman antes para ver si en esas fechas hay algún congreso o no. Y luego, la gente que viene a Gijón se queda enamorada de la ciudad y el que no la conocía, vuelve con la familia. También en la Feria, hay expositores que compraron aquí su segunda vivienda. Uno incluso vendió la que tenía en Salamanca, compró y se empadronó en Gijón y montó en la ciudad tres negocios con su pareja.

-Uno de los problemas recurrentes en las actividades feriales es la falta de aparcamiento.

Para las monográficas se va a habilitar una zona de aparcamiento para los visitantes en el interior del recinto ferial, porque si coincide con el Rastro o un partido es imposible aparcar.

-Usted trabajó con cuatro presidentes. Escoja uno.

-Tengo mucho cariño a Claudio Fernández Junquera, que fue con quien empecé y estuve 19 años. Y para mí el actual, Félix Baragaño, fue quien salvó la Cámara cuando estábamos prácticamente en la quiebra y al año de llegar ya se pusieron las cosas en su sitio. Es una persona que deja hacer y deja trabajar.

