Charla taurina del matador salmantino Javier Valverde: "Nunca estuve un año sin torear"

El matador taurino Javier Valverde, natural de Salamanca, ofreció un coloquio dentro del XXI Ciclo Cultural Taurina, de la Peña Taurina Astur. "El mundo del toro ha evolucionado, pero en mi caso soy de esa generación en la que había escuelas taurinas, y no lo veo como algo negativo", reconoció. Dionisio Montero, presidente de la Peña Taurino Astur, recordó que Valverde participó en dos ocasiones en la Feria de Gijón. "En la de 2008, la última, paso algo inusual, porque fue la proimera vez que se devolvía el toro al corral", rememoró. Valverde, que repasó su trayectoria, destacó que vivió "su profesión" plenamente: "Nunca estuve un año sin torear". También señaló que las plazas que más le marcaron fueron "Salamanca, mi tierra; Madrid, la catedral del toreo; y la de Sevilla, que la considero muy especial".

Asimismo Valverde enfatizó en el cambio de tiempos en la tauromaquia. "Me he dedicado a ser matador de toros, he vivido de esto, suena como muy ético o romático, pero es una salvajada cosas que se están haciendo ahora. Hay muchísima gente que se está agotando y partiendo por todos los lados, y tienen que buscar otros trabajos", reflexionó, antes de recordar su situación personal: "El mundo del toro antes te permitía centrarte, toreabas 25 corridas y ya vivías. Esta es una profesión que si no le dedicas el 100% es algo complicado. No creo que hubiera aguantar tres años sin torear como hay gente que lo soporta ahora".