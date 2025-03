Corto Gijón tendrá 29 títulos entre su Sección Oficial y Documental

El Festival Corto Gijón bate este año récord de participación en su undécima edición (del 28 de marzo al 4 de abril) al recibir 1.493 cortometrajes para su selección. Competirán 29 cortos entre las secciones Oficial y Documental.

En la Oficial habrá 20 títulos, que abordarán las realidades transexuales, la educación en las aulas o las relaciones materno filiales. Al ya anunciado corto "Ius del Tiempo", de Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi, se suman ahora "Instinto paternal", de Nacho Martínez; "La idea de una isla", de Carmen Pedrero; "La fuerza" de Cristina Martín y María José Martín; "La casa de Silvia", de Álvaro Lucas; "El síndrome del recomendado", de Juan Carlos Mostaza; "El otro", de Eduard Fernández; "Discordia", de Álvaro Amate; "Insalvable", de Javier Marco; "El nudo de Ángela", de Diana Rojo; "Hormiguilla", de Fran Granada; "All you need is love", de Dany Ruz; "Solo Kim", de Javier Prieto y Diego Herrero; "Lo que no se ve", de Algora y Mikel Bustamante; "Marciano García", de Luis Arrojo; "No estamos locos", de Lucía Criado; "Autorretrato", de Daniela Goto; "Yaya" ,de Sara Sálamo; "En la noche caminamos solos", de Rafa Alberola; y "Pantelleria", de Jan Cornet.

Además en la Sección Documental destacan los trabajos de Adriá Guxens, Javier Corcuera y Nitya López Saitua.