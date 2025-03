Los detenidos por el crimen de Somiedo solo admiten que la muerte pudo ser por negligencia

La muerte de Luis J. C., cuyo cadáver fue hallado en Somiedo hace diez años, fue "repentina". Eso es lo que siguen manteniendo Enrique y Enriqueta J. C., los hermanos del "hombre delgado". Lo hicieron ayer, a través de sus abogados, en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón en la vista para decidir si salen o no salen de la cárcel de Asturias, donde ya llevan semanas de forma provisional hasta el juicio, investigados por tres delitos.

El más grave de ellos es el de homicidio en comisión por omisión que les atribuye la Fiscalía. Un posible delito que las defensas se afanaron ayer en hacer ver a los magistrados que los procesados no cometieron. Aseguran que la muerte fue repentina o, como mucho, negligente. El matiz es importante ya que si se estima que hay dolo sí podrían ser juzgados pero si se entiende que hay una negligencia, según apuntan sus defensas, el crimen habría prescrito. Ayer, la jueza pidió una aclaración del informe del Instituto de Medicina Legal de Asturias de 2015 para interpretar su significado. En él se descarta que la muerte fuera violenta. La Fiscalía se opone a la salida de la cárcel por el riesgo de fuga. Fueron detenidos en Irún y llevaban encima más de 2.000 euros.