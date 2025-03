La música del cine de "Disney" suena mágica entre peces y velas: "Es una experiencia única, algo que me encanta"

Un piano, a la luz de las velas, con los sonidos de las bandas sonoras de películas míticas del cine y de la factoría de "Disney", y ante tortugas, tiburones, rayas y demás peces. Sigfrido Cecchini ofrecerá hoy su espectáculo "A la luz de las velas: Grandes Bandas Sonoras del Cine" en el Oceanario del Acuario de Gijón, con un doble concierto a las 19.45 y 21.15 horas.

Promete el talentoso pianista "una atmósfera y ambiente especial", dentro de su gira por el norte de España, donde ofrece más conciertos de velas, pero en este caso reconoce que lo hará en un rincón "único": "Cada vez que voy a tocar ahí me encanta. Tengo una posición privilegiada, y voy viendo los tiburones o la tortuga, que se acerca a saludar, y es una experiencia única. Toqué en otros, pero ninguno le hace sombra al Acuario de Gijón".

Su programa para el día de hoy constará de bandas sonoras de películas como "Memorias de África", de John Barry; "El Último Mohicano" Trevor Jones; "Carros de Fuego" de "Vangelis"; "Eye of the Tiger (Rocky)", de "Survivor"; o "May It Be (El Señor de los Anillos)", de Enya. Mientras que el domingo, en los cuatro pases que ofrecerá (12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 horas), el protagonismo será para las bandas sonoras infantiles de Disney.

Otra situación especial que se da en los conciertos de Cecchini es que toca todas las canciones sin partitura. "Las hago mías. La que se puede encontrar por internet de ‘Interstellar’ es como una reducción hecha a piano, y la tocan como si la estuvieran leyendo. Yo lo que hago es interpretarla, dándome mis matices y toques personales, para que cada vez sea diferente" subraya, antes de resaltar el encanto de sumergirse en un recital de piano: "Es el instrumento rey. No hay otro que lo puedas tocar solo y de tanta satisfacción".