Nueva norma para prohibir las VUT en una comunidad

Las comunidades de propietarios que quieran vetar la habilitación de viviendas de uso turístico deberán prohibirlo expresamente en sus estatutos. En este sentido se acaba de manifestar el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el mes pasado y que estima un recurso presentado contra un fallo judicial de 2021 de la Audiencia Provincial de Madrid. La sentencia señala que "no puede privarse al propietario de la efectiva utilidad económica del inmueble ni de la autonomía de la voluntad para usar, gozar y disponer de los pisos o locales de la manera que considere procedente" si en los estatutos de la comunidad no aparece una referencia expresa a este modelo de negocio. Debe existir, por tanto, una "cláusula específica" para poder prohibir este tipo de usos. Esto significa que, salvo mención expresa, los pisos turísticos no vulneran las normas de convivencia de una comunidad de vecinos. En el caso concreto que estudiaba el Supremo, en los estatutos de la comunidad no había ninguna referencia a este tipo de viviendas, solo una mención a que se prohibían los usos que no fuesen "los usuales para los servicios del hogar o actividades inmorales, incómodas o insalubres". Y una vivienda de uso turístico, dice el Supremo, "no conforma una actividad incómoda o molesta" por sí misma.