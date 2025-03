El PSOE defiende un observatorio de vivienda para tener "datos fiables"

El grupo municipal socialista justificó ayer su propuesta plenaria de crear un observatorio público de vivienda a nivel municipal en la necesidad de contar con datos "fiables" para poder aplicar políticas efectivas. El edil Tino Vaquero señaló que este observatorio, que dependería de la empresa municipal de vivienda, Emvisa, permitiría recabar información "de forma pormenorizada" antes de implementar soluciones. "La ley es clara: las administraciones competentes podrán declarar zonas tensionadas, pero, para ello, hay que saber con precisión qué zonas presentan una elevada presión en el mercado de la vivienda", señaló.

Vaquero, cuyo partido, como es lógico, sí defiende declarar zonas tensionadas en la ciudad , reprochó que en el próximo Pleno esta idea se tenga que volver a debatir por la propuesta del bipartito, que quiere garantizar que esa declaración no implique medidas que no sean previamente consensuadas con el gobierno local. "No es verdad que esta medida haya fracasado en otros países", opina el edil socialista.