Vivienda reprocha que Moriyón quiera dar un paso atrás en las zonas tensionadas y Zapico ofrece "medidas correctoras"

El Principado seguirá adelante con la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas pero se muestra "dispuesto" a "acordar" con el Ayuntamiento las "medidas correctoras" que llevará aparejada. Así lo señalaron ayer fuentes de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, en manos de Ovidio Zapico (Izquierda Unida). Reprocharon al gobierno local su "cambio de posición" al llevar ahora a Pleno la propuesta de rechazar esta declaración "sin que medie un acuerdo previo" sobre las medidas a implantar, un condicionante que la Consejería ya se abre a negociar, pero aclarando que "la potestad" de las zonas tensionadas es autonómica. El edil de IU Javier Suárez Llana tildó la propuesta plenaria del bipartito como "un intento de invasión de competencias".

Desde la Consejería competente aclaran que "no hay marcha atrás" en una declaración pensada para 16 zonas de toda Asturias y que está ya en trámite con un estudio a la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa) valorado en 232.000 euros. "A la Consejería se remitió un acuerdo plenario de Gijón solicitando que esos dos barrios fueron declarados zonas de mercado residencial tensionada", señalaron estas fuentes, en referencia al Pleno del pasado noviembre de 2023, cuando prosperó la iniciativa de Podemos de articular este mecanismo para La Arena y Cimavilla. "Estos cambios de posición no parecen serios, ni tampoco el hecho de que estén jugando con el dinero público", se lamentaban ayer desde el Principado. Suárez Llana, por su parte, recordó que el bipartito, junto a Oliver Suárez, ostentan la mayoría en el Pleno y que aquella iniciativa salió adelante por su abstención. "Hay que preguntarles (al gobierno) qué pensaban que iba a pasar y qué ha cambiado desde entonces. Los precios no han dejado de subir", reprochó.

Suárez Llana (IU): "Es un intento de invasión de competencias al dictado del PP autonómico"

El planteamiento del gobierno local tiene más que ver con las medidas concretas que implicarían las zonas tensionadas. Tanto Foro como el PP han criticado ya públicamente la idea de aplicar "políticas intervencionistas", y en la exposición de motivos de su propuesta plenaria señalan ejemplos de experiencias en otras ciudades donde la fijación de topes al alquiler no solucionó a su juicio el problema. De ahí que pidan que cualquier planteamiento en este sentido parta de un "acuerdo previo" con el Ayuntamiento. Y Ordenación de Territorio sí defiende intervenir. Desde ella señalaban ayer: "La Consejería defiende la necesidad de intervenir en el mercado porque, si no, los precios seguirán disparados". También Suárez Llana, que dijo que "el gobierno también interviene" en la vivienda, en su caso, "poniendo recursos públicos a disposición de las constructoras", en referencia al plan "Llave". El concejal de IU, por último, aseguró que en esta propuesta "a la Alcaldesa le dirige el timón el socio minoritario", el PP, asumiendo una "orden directa" del líder autonómico Álvaro Queipo.

"Si caemos en el debate de ‘lo mío es bueno y lo tuyo malo’, mal vamos". Así reaccionó ayer Sergio Álvarez, líder vecinal de Cimavilla, ante la nueva discrepancia entre Principado y Ayuntamiento sobre la declaración de zonas tensionadas. Un distanciamiento que ya era conocido y que, en realidad, no genera demasiado trastorno –el gobierno local pide consensuar las medidas a aplicar en la ciudad y el Principado parece dispuesto a ello–, pero que preocupa tanto al barrio Alto como a La Arena por la sensación de que aún no existe una hoja de ruta en común.

María José Cuervo, presidenta vecinal de La Arena, se mostró "sorprendida" con la nueva proposición plenaria que presenta el gobierno local porque teme que sea una manera de "escurrir el bulto" ante la situación de su barrio. Ella sí está a favor de declarar zonas tensionadas con las medidas que se consideren oportunas para evitar que "se expulse a los vecinos" de La Arena y aumente "la gentrificación". "En poco tiempo, también los negocios locales se darán cuenta que crecerán sus pérdidas ya que el barrio se convertirá en un espacio habitacional, donde la gente que viene irá a las zonas de ocio y a dormir a las viviendas de uso turístico", aseguró.

Álvarez, por su parte, insistió en la necesidad de que se "planteen medidas en conjunto" y que, por lo tanto, Ayuntamiento y Principado deben ponerse ya de acuerdo. Él entiende que hay una batería de soluciones compatibles, como incrementar el parque de vivienda pública –que en su barrio debería incluir la rehabilitación de inmuebles abandonados– y estimular el mercado de viviendas vacías. "En Cimavilla no hay oferta, y eso hace que lo poco que hay sea caro", aseveró. Sobre las viviendas de uso turístico, pidió que "vuelvan a tener uso residencial", porque "no se ha tenido en cuenta" que en el barrio "hay muchas pequeñas edificaciones que pueden ser adquiridas por un mismo propietario" y destinarse enteros a pisos vacacionales. "No se trata de debatir si declaro zona tensionada o no; se trata de qué medidas se van a adoptar entre las administraciones que tienen competencia", señala.

