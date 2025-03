"Emvisa se iba a integrar, no a disolver, pero paso pantalla: no es el momento"

-Aprobada ahora por unanimidad la cesión de poderes de Emvisa (Empresa Municipal de Vivienda), ¿las relaciones con la izquierda están resueltas?

-Sí, con la misma sintonía que teníamos antes del anterior consejo de administración. Fue gracias a una ronda de reuniones con los grupos que habían votado en contra, con una disposición absoluta por su parte, y a unos compromisos adquiridos por mi parte para sacar adelante proyectos nuevos y mejorar otros existentes. También tuve una reunión personal con los trabajadores de Emvisa, a quienes trasladé que sentía lo ocurrido si había generado incertidumbre. Toca pasar pantalla. Si me tengo que ir en 2027, quiero que se me recuerde como la persona que consiguió logros para Emvisa.

-El voto en contra en un primer intento lo señaló como un "castigo" por haber defendido en Pleno que la gestión de la vivienda se asumiese desde el Ayuntamiento. ¿Confirma que no se va a disolver Emvisa?

-Primero, nunca se habló de disolver, sino de integrar. Suena parecido, pero es diferente. Y es cierto que mi partido lo llevaba en el programa, pero desde el objetivo de buscar agilidad y eficiencia. Siempre dije que eso no perjudicaría a los trabajadores, pero también es cierto, y hoy mismo (por ayer) lo hablaba con diputados nacionales, que la situación actual no es la misma a cuando se elaboró el programa. La cuestión de la vivienda es una preocupación de gran calado. Así que no: no se va a integrar Emvisa.

-En este último consejo también presentó un nuevo plan de acción. ¿Puede resumirlo?

-La idea es sumar programas y reforzar otros que ya existen y que no funcionaron con el éxito que se esperaba. Un ejemplo es "Xixón Alquila", que será una herramienta en la lucha contra el sinhogarismo para personas en situación de vulnerabilidad. Trabajaremos con las entidades y ahora sí que va a funcionar, porque daremos garantías a los propietarios.

-¿Qué más?

-Vamos a impulsar un nuevo sistema para incentivar que las viviendas de particulares desocupadas o vacías en Gijón, que hay casi 9.000, se pongan en el mercado para aquellas personas que, teniendo ingresos estables, con su poder adquisitivo no alcance para acceder a un alquiler. Hay muchísima gente en esta situación.

-¿Cómo se haría?

-Con garantías ante impagos y desperfectos a largo plazo, por ejemplo, y con bonificaciones fiscales que ya contempla la ley.

-¿Con qué precios?

-No hemos hablado aún de eso, pero sí me he comprometido a reunirme con entidades de la ciudad, como puede ser la FAV (la federación vecinal), para perfilar este nuevo modelo. También queremos darle la oportunidad a los propietarios para reformar su vivienda. Lo pagaríamos nosotros y recuperaríamos esa inversión con los primeros alquileres que reciban por ese piso.

-¿Hay plazos?

-Cuanto antes. Este año. La ejecución de Emvisa en este último año, del 90 por ciento, significa que gestionamos bien. Y no quiero meterme con el Principado, pero creo que nos da mucho menos dinero del que debería darnos: 170.000 euros. Su ejecución de presupuesto es más baja.

-El Principado propone declarar zonas tensionadas.

-Estamos en contra de cualquier tipo de intervencionismo. Para solucionar el desajuste entre oferta y demanda hay que poner vivienda a disposición y si se aplica un tope al alquiler generará un efecto disuasorio a los propietarios.

-Sobre la vinculación de Emvisa con el plan "Llave", hace unas semanas señalaba que le gustaría tener más colaboración con sus socios de gobierno.

-Desde que lo dije esa colaboración ha mejorado mucho. El plan está dando sus primeros pasos y Jesús Martínez Salvador me ha garantizado que iremos de la mano.

-Sobre asuntos sociales, ha hablado también de la posibilidad de "descentralizar" la Cocina Económica.

-Es un proyecto de tal envergadura que no podemos afrontarlo ahora mismo, pero creo que es necesario evitar las colas que se generan, porque las personas quedan a la intemperie. Lo que sí queremos hacer antes es una reforma del comedor. Estamos trabajando en ello.

-¿Tiene ya una ubicación provisional para el Albergue Covadonga cuando empiece su reforma?

-Estamos mirando opciones. Queremos iniciar la obra en el primer semestre del próximo año y se diseñará un nuevo modelo de atención centrado en la persona. Y quería comentar una cosa, porque me preocupa.

-Diga.

-Cuando hablaba antes del grado de ejecución, el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales fue del 88 por ciento, algo inédito, y tenemos un remanente acumulado de 13 millones de euros. Entonces: tenemos a gente en Gijón que necesitan apoyo, pero no podemos invertir este dinero por que el Estado no nos deja. La regla de gasto tuvo su razón de ser, pero aquí es injusta.

-Tras el congreso local del PP, en el que apoyó al candidato perdedor, ¿cómo es la relación con la actual dirección del partido?

-La verdad es que bien. Lo digo en serio. Los procesos congresuales son delicados y a veces se puede pensar que hay rivalidad con quien apoya al candidato perdedor, como fue mi caso, pero no ha sido así.

-¿Entiende el cese de María Muñiz como directora de Participación?

-Sí. Para mí fue una de las mejoras directoras que tuvo este Ayuntamiento y si yo tuviese una empresa propia la contrataría, pero entiendo que Abel Junquera debe tener a su personal de confianza. Me explicaron los motivos y el cese no tuvo nada que ver con el congreso.

Suscríbete para seguir leyendo