"Faltan datos" para declarar zonas tensionadas, insiste Foro

Tras señala esta semana el Principado que "no hay marcha atrás" para la declaración de Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas, Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, señaló ayer que su equipo lleva a Pleno la propuesta de no impulsar esta medida si no hay consenso con el Ayuntamiento bajo la premisa de que "sin estudios, no debe haber declaración". Insistió el forista en que lo que existe por ahora es "un informe preliminar con una total falta de datos y rigor" porque "usa información de Fotocasa", por ejemplo. Recalcó también que cuando su equipo se abstuvo en noviembre de 2023 en una proposición plenaria sobre la materia era para que "se iniciasen estudios". Acusó a la Consejería de Vivienda de "poner la ideología por delante de los datos".