Preocupación por el estado de Beatriz Rico tras su abandono en Supervivientes: "Hay que dejar la chulería de lado"

Este fin de semana daba comienzo a una nueva edición de Supervivientes. El flamante reality de Telecinco regresaba con un elenco de concursantes variado, entre los que se encuentran los televisivos Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi, el diseñador asturiano Pelayo Díaz o la actriz criada en Gijón Beatriz Rico, una de las grandes sorpresas de la edición. Su presencia fue confirmada hace semanas, levantando mucha expectación entre el público por ver como se desenvolvía en Honduras.

Ya en el vídeo de presentación mencionaba tener algo de miedo a la aventura, pero a la vez sentir emoción de enfrentarse a un reto de este calibre. Alejada del cine desde 2019, ha continuado su andadura profesional sobre las tablas del teatro, pero también se ha abierto a otros campos artísticos como la música o la literatura. Ahora con Supervivientes regresaba a la televisión, debutando como concursante en un reality.

Lo que parecía que iba a ser toda una experiencia para ella ha terminado por convertirse en un calvario de menos 72 horas, las únicas que ha estado como participante en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. A falta de que Rico explique con detenimiento los problemas que le han llevado a tomar la drástica decisión, las imágenes emitidas muestran que las condiciones por las que estaba pasando no eran las mejores para rendir al máximo nivel.

Los motivos del abandono

Una vez confirmada la decisión, Beatriz Rico conectó con el plató de Telecinco para explicar los motivos de su abandono. "El mayor miedo que yo tenía era el miedo a no dormir, porque tengo el sueño muy ligero. Como objetivo personal me traje unos tapones, pero no hacen magia. Pasa una noche y otra noche y otra noche y siento que no puedo dormir. Las condiciones son hostiles y si encima voy con un sueño ligero y con un problema que me cuesta dormirme, se me ha multiplicado por mil".

"Me empezó a fallar la vista, supongo por el agotamiento de no dormir. Y tengo unos pitidos en los oídos. Mi salud va por delante y quiero despedirme con una sonrisa y con unos abrazos. Igual si espero una noche más no puedo", añadía la actriz. Acto seguido, Sandra Barneda le preguntaba de forma definitiva si seguía o se marchaba.

"Me encantaría seguir, pero no puedo. Hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades y decir hasta aquí. Si no duermo no soy persona, sufro muchísimo y tengo miedo por mi salud. El no dormir es algo que te debilita muchísimo, me sentía muy mal. Hoy espero dormir y aparte tengo aquí a nuestro doctor y él mismo me ha dicho que con mis condiciones no se puede. Lo siento muchísimo por mi familia y amigos... como te digo, hay veces que hay que parar y poner tu salud y bienestar por delante".

"Aunque estoy triste por lo que ha pasado, no me lo esperaba para nada. Tengo un sueño ligero, pero no sabía que iba a pasar esto. Siento que gané porque lo intenté. Mi prioridad es descansar y recuperarme. Estoy con muchas ganas de estar ahí y contaros un montón de cosas que he visto y he vivido", sentenciaba la asturiana.

Dos días sin dormir

El primer debate de Supervivientes 2025 comenzaba con Sandra Barneda dando la última hora en Honduras: "Un superviviente ha activado el protocolo de abandono. Esta noche vamos a saber si abandona o no", señalaba la presentadora, generando un clima de tensión en el plató. "A menos de 72 horas, activó el protocolo de abandono. A estas horas me dicen que ha sido evacuada", completaba Barneda para dar paso a Laura Madrueño que mencionaba el nombre de la participante que dejaba el concurso.

"La situación es límite. La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa", confirmaba Madrueño, antes de ver las primeras imágenes de la actriz asturiana. "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres", se le oía decir a Beatriz Rico. "He dormido solo una hora seguida. Estoy zombi. Veo así como puntitos cuando abro los ojo".

A su lado, Rosario Matew le preguntaba si había dormido algo en estas primeras horas, pero la gijonesa le decía negaba: "No duermo nada. Quiero irme, quiero abandonar". Otro de los apoyos con los que contaba Rico era con el de Terelu Campos, muy preocupada por su estado. "¿Por qué no duermes?". "No duermo nada y lo estoy llevando francamente mal", respondía Rico. Pocos minutos después, la actriz confirmaba la triste noticia. "Te vas a arrepentir", le decía Campos, intentando que rectificara en su decisión.