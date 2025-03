La Cuesta del Cholo se sacude el invierno y las obras en Cimavilla: ambientazo con el sol de marzo

La Cuesta del Cholo ya calienta motores para el buen tiempo. Quedó claro ayer, domingo de sol, con el emblemático lugar de Cimavilla muy animado desde la hora vermú y también por la tarde, hasta que el astro rey cayó tras las chimeneas de Aboño. Ni el viento frío que algo, pero muy poco, estropeaba la tarde dominical, ni el importante plan de obras al que está siendo sometido el Barrio Alto impidieron que la Cuesta del Cholo y su compañera, el Tránsito de las Ballenas, presentaran una imagen que evoca a las de las estaciones cálidas. "A partir de ahora hay que venir hasta después del verano", afirmaron varios de los presentes.

Félix Costales y Pilar Fanjul, vecinos de Cimavilla, disfrutando del vermú al sol en el Tránsito de las Ballenas. / ANGEL GONZÁLEZ

Con la Cuesta del Cholo y el Tránsito de las Ballenas ya reformados, las obras de la plataforma única en las calles Artillería y Subida al Cerro son las últimas que quedan por hacer en la zona después de varios años consecutivos con reformas. Las opiniones al respecto siguen siendo diversas entre vecinos y comerciantes, aunque en general dejan buen sabor de boca. "Están incomodando algo, pero si es por el bien del barrio, hay que aguantar", opinó José Luis Cristóbal, dueño del restaurante El Planeta. Como vecino, entiende que hubiera gente en contra, pero aprueba que se dé más espacio a los peatones. "Hubo críticas, pero vienen de personas que no viven en la zona. Había que quitar las aceras estrechas", aseguró el hostelero, que recibe con alegría el comienzo de la temporada en el Cholo. "Está esto en marcha, la gente se anima y esperamos un buen verano".

Marina Suárez y José Antonio Blanco, en las escaleras de la Cuesta del Cholo. / Ángel González

Otro mítico del Cholo, que todavía tiene en el recuerdo el incendio que sufrió en El Mercante, es Celso Suárez. El veterano hostelero está cansado de que cada año tenga que afrontar un nuevo trabajo de remodelación. "Nos fastidia mucho. Cuando no están de obras, por un lado, las hacen por otro", aseguró, señalando que el problema reside en la falta de personal. "Cuando volví de vacaciones en noviembre ya estaban con esto. Parece que es la obra de El Escorial. Hay poca gente trabajando, si hubiese más ya estaría terminada", añadió.

Los habituales no fallan

Para los clientes habituales, los cambios en la Cuesta del Cholo no han sido impedimento para dejar de disfrutar como siempre. "Sigue habiendo mucho espacio. Al principio se notó la diferencia y perdió la esencia. Pero al final la gente sigue viniendo igual y el ambiente es el mismo", explicó José Antonio Blanco. Unos escalones más arriba, Marta Arce disfrutaba del primer domingo en la Cuesta. "Aquí estaremos hasta que se vaya el sol", aseguró. "La zona ha ido a mejor", valoró esta mujer.

A su lado, Jesús Pastrana confesaba que prefiere ir los viernes o sábados, pero no se perdió el domingo. Sobre las reformas, lo tiene claro. "Al final, todo lo que sea para intentar mejorar es bueno", dijo. Como vecinos, Félix Costales y Pilar Fanjul difieren en opiniones. "Bajábamos de casa para ver las obras. A mí me parecen bien, él no está tan contento con ellas", mencionó Fanjul, a lo que Costales respondió. "Cada vez restan más aparcamientos. Las obras bien, pero vuelve a haber baches", dijo. En lo que sí coinciden, como todo el mundo, es que la Cuesta del Cholo siempre vuelve.

