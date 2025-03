Ante la falta de pisos, buenos son bajos: Gijón dispara la conversión de oficinas en viviendas y piden "menos limitaciones"

La escasez de vivienda y sus precios al alza están provocando en la ciudad una demanda disparada de pisos en bajos y entresuelos, alturas en general más baratas, y esta tendencia, a su vez, está incrementando la conversión en pisos de locales comerciales y oficinas en desuso. Desde el sector inmobiliario señalan que los interesados en este tipo de inmuebles no paran de crecer y entienden que, garantizando que no se perjudique al pequeño comercio, este tipo de operaciones podrían crecer. "Habrá gente que no quiera vivir en este tipo de viviendas, pero son una opción más y hoy pueden tener una luz y accesibilidad perfectas", señala Eva Fernández, vicepresidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, que pide "menos limitación" para habilitar este tipo de pisos en Gijón. La demanda, en estos últimos años, se centra en Cimavilla, El Bibio y Viesques.

Jairo Pastrana, que vive a medio camino entre Irlanda y Gijón, buscaba desde hace tiempo un piso que le permitiese estar cerca de su familia en sus escapadas a Asturias, pero, no tratándose de su residencia habitual, barajaba una inversión económica algo más austera de la que le proponían los portales inmobiliarios. Por mediación de Christian Pastrana, de El Sol, tiene desde hace ya unos años un bajo rehabilitado en El Bibio. "Mis padres, mayores, viven en La Arena, y para mí era importante tener alojamiento cerca. Sabiendo que no iba a ser una residencia permanente, los pisos que buscaba por aquella zona, que suelen ser de tres habitaciones para arriba, no me encajaban", cuenta.

Su casa en Gijón está en lo que antes era un local comercial que se usó durante tiempo como oficinas y que da hacia una calle privativa, sin tránsito general de peatones ni tráfico, que es en esencia uno de los requisitos habituales para poder implementar estas operaciones. Él, dice, está contento, porque su vivienda está "totalmente adaptada" y cuenta con estores que bloquean las vistas a una calle, por lo demás, "muy tranquila".

Ejemplo de reforma de un viejo bajo de oficina en El Bibio. / EL SOL

Christian Pastrana, por su parte, añade que la demanda en Cimavilla está en alza por su cercanía con el centro y por la merma del tejido comercial en la última década. Viesques y El Bibio, por su lado, tienen varias zonas privadas donde este tipo de viviendas resultan factibles y, a la vez, son dos de los barrios más caros para comprar vivienda en Gijón. Solo desde su inmobiliaria calcula haber puesto en venta unos 20 bajos comerciales readaptados como viviendas.

Ahora bien, Fernández cree que, siendo competencia de los ayuntamientos la regulación de este tipo de estancias, en Gijón se podría ampliar la cobertura. Dice tener en cartera "bajos comerciales que llevan más de diez años parados", y que la conversión de oficinas en entresuelos, que también podrían tener compradores, está hoy limitada por el requisito de que sus ventanas den a la calle y no a un patio de luces. Pastrana opina que, si bien hay margen de crecimiento, faltaría "un estudio serio" sobre el tema para evitar "crear barrios dormitorio" y sin comercios.

