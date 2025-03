"Cuando hablan de diversidad se salen del movimiento feminista"

-¿Cómo ha vivido el 8M?

-Estuve en Sagunto (Valencia), dando una charla, así que no llegué a ninguna de las manifestaciones. Hablando con compañeros, creo que el bloque abolicionista ha tenido más presencia que en otros años. Se habla de que había un 30 por ciento más.

-Publicó un mensaje en redes afirmando que "si hay batukadas no es una manifestación por la reivindicación de las mujeres".

-No es una fiesta el 8 de marzo. Tenemos problemas con los derechos de las mujeres y las niñas. Destrozarlo todo con una batukada me parece una falta respeto en la situación en la que estamos viviendo. Ojalá tuviéramos oportunidad de hacer celebraciones, pero no es el caso.

-Su último libro habla de la cultura de la cancelación. ¿Es una tendencia que se está revirtiendo o que avanza?

-No se está revirtiendo para nada. Es evidente que hay una cancelación en muchos medios de comunicación, que han decidido que hay un feminismo hegemónico que se han -inventado. Pero lo que viene siendo el movimiento con la agenda feminista y abolicionista, eso sí que está teniendo muy poca salida en medios todavía.

-¿Está dividido el movimiento feminista?

-El problema es que hay un grupo de personas que dicen estar en el movimiento feminista y en realidad no lo son. Cuando empiezas, en lugar de a defender la igualdad y derechos de mujeres y niñas, a hablar de diversidades, ya te sales del movimiento feminista y ya estás hablando de otra cosa.

-¿Cuál es el problema a la hora identificar el mensaje feminista?

-Están mezclando churras con merinas. Al igual que el sindicalismo no defiende los derechos de los empresarios, el feminismo lo que defiende es los derechos de las mujeres. A la que entras a defender también derechos de hombres, pues eso ya no es un feminismo ni nada, es una cosa que se han inventado. He estado en manifestaciones en la que grupos de hombres y mujeres agreden a las que defendemos la abolición de la prostitución.

-¿A qué se ha debido este interés a nivel institucional?

-Cuando estuvo en el Ministerio Irene Montero, en lugar de preocuparse por defender la agenda feminista, se preocupó por otras mil cosas, y en ese momento fue cuando empezó a diluirse todo.

-Dos grandes aliados del movimiento feminista han sido Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero.

-Hay un oportunismo, y ahora me voy a meter en un charco. No me parece legítimo que a partir de una denuncia anónima pongamos en la palestra la vida de nadie. Dicho esto, si han cometido un delito tienen que ir a la cárcel. Obviando que los dos parece claro que no tienen habilidades para relacionarse con las mujeres, tengo la sensación que no son denuncias que hayan surgido porque les molestara la actitud, sino porque hay partidos políticos detrás a los que le conviene cargárselos, lo cual es mucho más dramático.

-La jornada en la Escuela de Comercio trata sobre las mujeres en la Transición ¿Qué destacaría?

-Tenemos la sensación de que la Transición fue una cosa solo hecha por hombres, porque estamos todo el rato hablando de los padres de la Constitución y la realidad es muy contraria. Es verdad que los que estuvieron ahí fueron hombres, pero sin toda la labor de las diputadas, modificando las leyes de la Constitución hasta que se dio por bueno el texto o añadiendo legislación, a buen seguro hoy no tendríamos la sociedad que tenemos. En Asturias, fueron muchísimas las mujeres que se implicaron en la lucha sindical y en las reivindicaciones laborales.

