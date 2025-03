El primer concursante en abandonar Supervivientes es de Asturias: "No puedo dormir; cada uno tiene un límite"

Sin apenas cumplirse la primera semana del televisivo concurso de Supervivientes, donde rostros conocidos conviven en una isla en Honduras, ya se ha producido el primer abandono de una edición que cuenta entre su elenco con personajes como la presentadora Terelu Campos, el diseñador asturiano Pelayo Díaz, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, el karateka Damián Quintero o el cocinero Koldo Royo.

La edición de este año que emite Telencico celebró sus primeras nominaciones el pasado jueves. La asturiana Beatriz Rico, Rosario Matew, Samya o Koldo Royo fueron los elegidos por sus compañeros para exponerse a la decisión del público. Pero todo cambió ayer domingo. El programa tuvo que paralizar la votación después de que uno de ellos activase el protocolo por abandono. “No he podido dormir nada. Cada uno tiene un límite”, señalaba la persona en cuestión.

Y la concursante que ha activado el protocolo es la asturiana Beatriz Rico, avilesina de nacimiento, pero gijonesa de adopción, pues en la capital marítima del Principado fue donde pasó la mayor parte de su juventud. De hecho, fue alumna del Instituto Jovellanos y vuelve siempre que puede por la ciudad. La actriz y presentadora confirmaba ayer sus intenciones de volver a España y dar por finalizada su aventura. “Hay veces que han que dejar la chulería de lado, conocer tus vulnerabilidades, sobre todo cuando no dependen de ti y se te escapan de las manos, porque es algo que no controlas, y decir, pues hasta aquí Beatriz”, señaló.

Muchos de sus compañeros trataron de disuadirla, como Terelu Campos. “Te vas a arrepentir”, le advirtió. Pese a todo, los problemas de sueño han acelerado su decisión. “Me encantaría seguir, pero no puedo. El no dormir te debilita muchísimo, me sentía muy mal, muy mal, tengo aquí a nuestro doctor y él mismo me ha dicho que en mis condiciones no se puede. Lo siento por mi familia, amigos, que estaban ilusionados, con tantos apoyos que tuve, pero hay veces que hay que parar y poner la salud y el bienestar por delante”, remató Rico.

Beatriz Rico es una actriz y presentadora que debutó en TVE en 1991 como azafata de "El precio justo". También ha participado en series como "A las once en casa", "Un paso adelante" o "Abierto 24 horas"; en largometrajes como "Historia de un beso", "Atraco a las 3 y media" o "Tiovivo c. 1950"; y en obras de teatro como "Las señoritas de Aviñón" de María Asquerino o "Palabras encadenadas" de Jordi Galcerán.