El Continental apura sus últimos retoques: "Ha quedado de cine"

La nueva plaza del Continental ya va tomando forma para alegría de los vecinos de La Arena que, a través de las vallas que todavía se mantienen a falta de los últimos arreglos, pueden ver cómo se ha ganado espacio para las zonas verdes. De lo 250 metros cuadrados que había se ha pasado a 890 tras la obra. Un aumento que, paradógicamente, se celebra en la zona por la sensación de amplitud que genera el nuevo diseño y comodidad para caminar.

Los operarios trabajaban ayer asentando el terreno fértil donde lucirá la vegetación ante la mirada de locales y curiosos que comentaban el nuevo aspecto de la plaza. "De como estaba a como lo han dejado lo veo genial. Está guapísimo, de cine", alababa Marta Menéndez, afincada desde hace 40 años en uno de los pisos del Continental y que ha visto de primera mano el proceso. "El polvo que llevamos para casa fue impresionante, pero decían que terminaban para mayo y parece que ya lo están acabando". En su caso, está a favor del nuevo suelo, debate que ha estado en la calle durante estos meses, como aseguraba. "Hay gente que dice que sí tenían que haber puesto baldosas, pero estoy encantada por cómo lo han dejado".

Otro de los temas que se lleva la aprobación de la gente es la nueva zona verde que colinda con el tráfico. Para Menéndez es un acierto, ya que evita que se cruce por esa zona, al igual que Roberto Iglesias, que añadía que habría que complementarla con algo más de protección. "Deberían de poner una valla para que los críos o los perros no puedan cruzar a la carretera". A su lado, Belén Meana también lanzaba una propuesta. "La veo muy bien, pero solo pido que no pongan árboles, para que se vea todo. Antes, los que había daban sensación de que estaba más oscuro y los locales se tapaban". Los comercios de la zona, en sus palabras, también se puede ver favorecidos: "Esto va a dar mucha vida al barrio. Y ya si ponen bancos, que no sé si lo tienen pensado, sería un triunfo".

El acueducto de La Matriz

Otro de los puntos positivos que se señalan es la celeridad de las obras que comenzaron a finales de septiembre. En noviembre, como anunció LA NUEVA ESPAÑA, los plazos pasaron de 8 meses a unos 5 o 6 meses. El hallazgo de una parte del acueducto de La Matriz en diciembre hizo suponer que la reforma sufriría un parón, pero los trabajos continuaron con normalidad y todo apunta a que en pocas semanas acaben por cumplirse, como celebraba Gerardo Menéndez. "Han ido muy rápido", aseguraba el vecino "de toda la vida de la plaza del Continental". Y remataba: "está mejor y más seguro para que no pase la gente y no haya peligro".

Pero no solo los afincados en La Arena agradecen los cambios, gijoneses como Enrique Fernández que cruzan el barrio con asiduidad, también ven de forma positiva la remodelación. "Lo encuentro precioso, muy guapo y anima a que la gente pasee. También van a ganar los comercios de la zona". En sus habituales paseos, desde el parque Begoña hasta el de Isabel La Católica ha visto avanzar las obras a buen ritmo. "Siempre están trabajando y se notan los avances". Para Fernández, el modelo de reforma que se ha realizado en la plaza tiene que ser ejemplo para adecuar otras partes de la ciudad. "Me parece muy interesante y deberían hacer esto en todos los barrios, jardines y sitio para caminar. Tráfico ya tenemos de sobra". Observando tras las vallas, rememora cuando el Continental estaba en pleno auge y espera que esa etapa vuelva a surgir después de este cambio. "Esta zona prácticamente estaba muerta y ahora se revitaliza", concluye.

