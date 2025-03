Primero lo denunció su hija más pequeña y luego se destapó que pudo hacer lo mismo con su hermanastra: un gijonés afronta 37 años de cárcel

Hasta 37 años de cárcel. Esa es la pena de prisión que podría llegar a cumplir un gijonés de 51 años que se sentará próximamente en el banquillo de los acusados en la sección octava de la Audiencia Provincial por, supuestamente, haber agredido sexualmente a sus dos hijas, ambas menores de edad. El procesado, que mantiene su inocencia y que estará defendido por la abogada gijonesa Ana Gloria Rodríguez, se enfrenta a dos procedimientos judiciales diferentes. Uno por cada hija. El que se juzgará antes será el de la hija menor, que tenía solo 6 años cuando se produjeron los hechos. En este caso le piden 25 años de cárcel. Unas semanas más tarde será el de la hija mayor, que fue agredida desde los 8 hasta los 13 años. En este, la denunciante asegura que las relaciones sexuales no consentidas fueron completas. Le piden doce años de cárcel.

El caso se remonta a 2015 y el proceso de instrucción se fue desarrollando a lo largo del año pasado. El procesado ya defendió su inocencia cuando le tocó declarar ante la jueza del Juzgado de instrucción número 2 en enero del año pasado, tal y como ya desveló LA NUEVA ESPAÑA. En las dos vistas orales seguirá negando los hechos. La primera, la de la hija más pequeña, se celebra el 19 de marzo. Curiosamente, ese día estaba fijado otro importante juicio por agresión sexual. Se trataba de la supuesta violación del barrio del Carmen, en verano de 2021, pero fue pospuesto. La segunda sesión, la de la hija más mayor, será el 19 de mayo.

Causas judiciales diferentes

Pese a que primero se juzgará el caso de la hija pequeña, este no fue el primero que se produjo en el tiempo, pero sí el primero que se descubrió. El comportamiento de la menor, de solo seis años, fue lo que levantó todas las alarmas y ello llevó a destapar los supuestos abusos. Se formalizó la correspondiente denuncia y se inició una investigación. Fue en el marco de dichas pesquisas cuando su otra hija, la de más edad, contó que a ella también la había agredido en el pasado. Las dos víctimas son hijas biológicas de su padre, pero tienen diferente madre. De hecho, según se desprende de la investigación, esta circunstancia fue clave para los abusos.

El investigado tuvo a su primera hija fruto de un matrimonio en el que también hubo un hijo. En un momento dado, la relación se rompió y se estableció un régimen de visitas a favor del padre, es decir, del procesado. Aprovechando esos encuentros fue como el ahora acusado comenzó a satisfacer sus ánimos libidinosos. Las agresiones fueron subiendo poco a poco de intensidad hasta ser completas. Empezaron cuando la pequeña tenía ocho años y finalizaron cuando tenía 13. Con esa edad, dejó de querer ir a visitar a su padre. Los abusos se centraron después en su otra hija, la de seis años.

La investigación de los hechos se ha llevado en dos causas judiciales diferentes. Eso ya hacía prever en su momento que las penas de prisión a las que este hombre se iba a enfrentar iban a ser muy altas. Más si se tienen en cuenta los supuestos delitos que habría cometido. Finalmente, así ha sido puesto que sumando los dos procedimientos el hombre se va a sentar frente a los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial con una petición de condena de cárcel que se va a los 37 años si se suman las penas que se piden por los dos casos.

En el primero que se va a juzgar, es decir, en el de la hija menor, la Fiscalía le pide 25 años de cárcel. Es la misma petición que la acusación particular. El fiscal le acusa de dos delitos diferentes. Por un lado, de un delito de agresión sexual continuado sobre una menor de 16 años por el que le pide diez años de prisión. Por el otro, de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años por el que le pide quince años. Esto es así porque la víctima, al ser una niña, no fue del todo capaz de explicar cuántas veces fue sometida a los supuestos abusos. Sin embargo, sí que fue capaz de relatar un episodio concreto. En el caso de la otra víctima, la de su hija más mayor, se piden doce años de cárcel por los mismos delitos. Es decir, por agresión sexual sobre una menor de 16 años.

El caso podría tener incluso otra vuelta de tuerca. Según se desprendió en su momento de las declaraciones que se realizaron en el Juzgado de Instrucción número 2, en enero del año pasado, el acusado también podría haber llegado a abusar sexualmente de su hermana muchos años atrás. No obstante, este supuesto delito no se va a juzgar e, incluso, no podría llegar a hacerse ya que en su día se temía que el caso hubiera prescrito. La versión que defiende este gijonés es que no hubo tales abusos. Defenderá su inocencia en los dos procesos judiciales que tiene que afrontar en los próximos días. Se trata, en cualquier caso, de una de las peticiones de cárcel más elevadas que han llegado a la Audiencia en los últimos tiempos.