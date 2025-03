Llega la asturiana que dejó Supervivientes y confiesa problema de salud: "Tengo miedo por mi salud"

Cuatro días en Los Cayos Cochinos han sido suficientes para Beatriz Rico que, contra todo pronóstico y de manera repentina y definitiva, anunciaba el domingo que abandonaba 'Supervivientes' al haberse visto completamente superada por la experiencia.

"Yo creo que mi salud va por delante. Me encantaría seguir pero no puedo, hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades, no dependen de tí y se te escapan de la manos, hay que parar, no forzar más la maquinaria. Si no duermo, no soy persona, tengo miedo por mi salud" explicaba con firmeza, asegurando que lejos de tomarse su adiós al reality como un fracaso lo considera un triunfo "porque lo intenté".

Jota Caral / Manuel Riu

"Ahora mi prioridad es descansar, recuperarme, en cuanto llegue estaré en plató, estoy con ganas de contaros cosas que he visto y he vivido" se despedía de la aventura durante la gala de 'Conexión Honduras'.

Y dispuesta a cumplir su palabra y a relatar esta noche a Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie' por qué tiró la toalla tan pronto, Beatriz ha regresado esta madrugada a España. Con ropa cómoda, el flequillo pegado a la cara tras las largas horas de vuelo, y una sonrisa que refleja que no se arrepiente en absoluto de su decisión, la actriz ha recorrido el aeropuerto de Madrid acompañada por dos miembros de la organización de 'Supervivientes' y unos grandes auriculares para no escuchar las preguntas de Europa Press.

Tranquila y riéndose en algunos momentos, la ya exsuperviviente ha dejado en el aire cómo se encuentra y por qué decidió abandonar tan pronto, sin darse el tiempo suficiente para adaptarse a la aventura, guardando silencio sobre si ha encontrado un buen apoyo en Terelu Campos y cómo fue su breve convivencia.

Ya lo avisaba Sandra Barneda al comenzar el que es el primer debate de esta edición de 'Supervivientes 2025': "Un superviviente ha activado el protocolo de abandono. Esta noche vamos a saber si abandona o no". Hay que recordar que Beatriz Rico es una de las cuatro primeras nominadas de esta edición. Pues bien, la actriz ha dicho basta: "A menos de 72 horas, activó el protocolo de abandono. A estas horas me dicen que ha sido evacuada". Tras estas primeras palabras de Sandra Barneda, Laura Madrueño informaba de la última hora desde Honduras. "La situación es límite. La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa", ha subrayado Laura Madrueño. Uno de los motivos principales que le han hecho a Beatriz Rico tomar esta decisión es lo mal que lo está pasando en cuanto al sueño y a la hora de dormir. "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres", le confesaba a una compañera de su playa. Y es que las horas para la actriz están resultando eternas en Honduras: "He dormido solo una hora seguida. Estoy zombie. Veo así como puntitos cuando abro los ojos". Además, le señalaba a Rosario Matew que no ha dormido hasta el momento "ni el primer día ni el segundo": "No duermo nada. Quiero irme, quiero abandonar".

Además, la actriz no tenía hambre a la hora de comer, algo que preocupaba a sus compañeros: "¿Por qué no duermes?", le preguntaba Terelu Campos, una de las más preocupadas por la situación de Beatriz Rico. De hecho, la colaboradora le abrazaba. "No duermo nada y lo estoy llevando francamente mal", contaba en Playa Furia. Y no tardaba en comunicarle todo al resto de concursantes, ante la expectación de estos. "Te vas a arrepentir", le señalaba Terelu Campos.