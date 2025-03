"Los proyectos de nuevas industrias no compensarán la pérdida de Arcelor"

Víctor Manuel Roza García (Gijón, 23-12-1963) es desde marzo de 2015 secretario general de CC OO de Gijón, cargo que deja, tras dos mandatos, el próximo día 21.

-¿Cómo deja el sindicato respecto a como lo encontró?

-Cuando llegué la Unión Comarcal tenía una laguna grande, que era que no estábamos en la mayoría de los consejos sectoriales municipales. Y uno de los mayores logros fue haber conseguido los locales que CC OO tiene ahora mismo.

-¿Cómo son las relaciones con el gobierno local?

-El anterior gobierno de Foro que me tocó me parecía mucho más dialogante que el actual.

-Pero la Alcaldesa es la misma.

-Pero cambiaron otras personas. Notamos una diferencia con el resto, ya no los concejales, sino todo el equipo que tiene alrededor, que es menos asequible.

-¿Y el cambio de apoyos?

-Antes que dependían de Podemos y en este mandato dependen del PP; ese paso se les nota. Personalmente no tengo queja, pero sí se nota alguna desavenencia en algunas concejalías, que prefiero no concretar. Es cierto que sigue siendo muy fácil hablar con la Alcaldesa, yo con ella desde el principio tengo una relación muy buena.

-¿Y la concertación social?

-Rueda sola. Ángela Pumariega está haciendo las cosas bastante bien; deja trabajar a los que saben. Hay discrepancias y debates, pero a nivel de concejalía no hay problema.

-¿Y las empresas municipales?

-Este gobierno no las va a privatizar, pero no descarto la intencionalidad en otros mandatos del PP, que sería feliz privatizando todo lo municipal, que es muy rentable. Foro no lo va a hacer, aunque sea de derechas.

-¿Le preocupa de la situación industrial en la comarca?

-Sí. Cuando se privatizó Arcelor, fue un error que el gobierno regional no participase y que los empresarios asturianos tampoco. Y si entramos en el resto de empresas, como Duro Felguera o TSK, el empresariado asturiano deja bastante que desear a la hora de invertir en el territorio. La pandemia en su momento dejó a la luz todas las carencias de la industria local y nos dimos cuenta de que dependemos de otros.

-¿Vislumbra alguna solución?

-A corto plazo, no, porque España tiene un problema: las dos Españas. Hay demasiada polarización. La industria es un bien de todos y los partidos políticos de un lado y otro deberían trabajar en esa linea. Y aquí no se trabaja en esa línea, ni por la industria, ni por la sanidad, ni por la educación, ni por nada; siempre se actúa de forma partidista.

-A Mittal le ofrecieron millones para el DRI y ni con esas.

-Este año participé en la auditoría externa de Arcelor y ya nos adelantaron que quiere invertir en Canadá, India, Brasil... en sitios donde sacará mayor rendimiento que en Europa, que no le es atractiva por costes. Eso a pesar de que las plantas de España son las de mayor productividad y calidad. Pero va a traer el acero para laminar de Brasil. Si alguien no lo remedia, aquí sólo van a quedar trenes de laminación a medio o largo plazo.

-La UE plantea medidas de protección para la siderúrgica.

-Yo quiero malas palabras y buenos hechos y Europa es de muy buenas palabras y pocos hechos: el mayor comprador de acero chino es Alemania.

-Los proyectos industriales nuevos ¿pueden compensar?

-Las fábricas que pongan en El Musel, Naval Azul y la ampliación del parque tecnológico compensaría la pérdida del sector naval, pero no la de Arcelor. No se puede dejar la siderurgia europea en manos de Mittal, se le debe obligar a desinvertir y que compren grupos europeos o vuelva a ser pública.

-¿Y los aranceles de Trump?

-Perjudican mucho a otros sectores, pero no a Arcelor, que sólo exporta un 4% a EE UU.

-Hablemos del sector servicios.

-En los ligados al turismo, por ejemplo, hay abuso de los trabajadores y de la clientela con precios abusivos. En cuanto a los trabajadores, los empresarios no acaban de entender que hay que formarlos. Y además están muy mal pagados, aunque tengan convenios que firmemos todos. Como sindicato firmas hasta donde llegas.

-¿Qué le hubiera gustado ver en estos diez años?

-Pensé que iba a estar solventado el tema de la estación intermodal y el de la Zalia. Son las dos espinas con las que me voy del mandato. Cuando gobierna el mismo partido en Gijón, en Oviedo y en Madrid, el PSOE, el problema es el peso de Asturias al ser una comunidad uniprovincial. Cuando los gobiernos son de distinto partido, entonces lo que hay son disputas. Asturias, representando lo que representa, tiene un gran problema político a nivel estatal, porque no pesamos nada.

-¿Y cómo influyen para Asturias los socios del PSOE en el Gobierno?

-El problema es que esa coalición no tiene una mayoría parlamentaria para gobernar como quisiera.

-¿Y en el contexto más cercano?

-A nivel local veo carencia de visos de ciudad en todos los partidos. Y a nivel de Gobierno regional no veo sensibilidad con Gijón; me remito a la demora en la Zalia.

