Supervivientes toma una drástica e histórica decisión con los participantes tras el abandono de la concursante asturiana: "Se ha parado"

Cuando no llevamos ni una semana desde que 'Supervivientes' arrancó su curso, con un flamante estreno lleno de sorpresas y que nos dejó a todos pegados a la televisión desde el primer minuto, hay una concursante que ya ha activado el protocolo de abandono. Se trata de Beatriz Rico, la actriz asturiana, además de presentadora, cantante, monologuista y escritora. Rico fue la quinta concursante confirmada y durante su vídeo presentación confesaba tener miedo de esta aventura pero que, al ponerlo en una balanza junto a la emoción, pudo más esta última. Es por eso que no se lo pensó dos veces y se aventuró a acudir a Cayos Cochinos.

Ya lo avisaba Sandra Barneda al comenzar el que es el primer debate de esta edición de 'Supervivientes 2025': "Un superviviente ha activado el protocolo de abandono. Esta noche vamos a saber si abandona o no". Hay que recordar que Beatriz Rico es una de las cuatro primeras nominadas de esta edición. Pues bien, la actriz ha dicho basta: "A menos de 72 horas, activó el protocolo de abandono. A estas horas me dicen que ha sido evacuada". Tras estas primeras palabras de Sandra Barneda, Laura Madrueño informaba de la última hora desde Honduras. "La situación es límite. La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa", ha subrayado Laura Madrueño. Uno de los motivos principales que le han hecho a Beatriz Rico tomar esta decisión es lo mal que lo está pasando en cuanto al sueño y a la hora de dormir. "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres", le confesaba a una compañera de su playa.

Y es que las horas para la actriz están resultando eternas en Honduras: "He dormido solo una hora seguida. Estoy zombie. Veo así como puntitos cuando abro los ojos". Además, le señalaba a Rosario Matew que no ha dormido hasta el momento "ni el primer día ni el segundo": "No duermo nada. Quiero irme, quiero abandonar".

Además, la actriz no tenía hambre a la hora de comer, algo que preocupaba a sus compañeros: "¿Por qué no duermes?", le preguntaba Terelu Campos, una de las más preocupadas por la situación de Beatriz Rico. De hecho, la colaboradora le abrazaba. "No duermo nada y lo estoy llevando francamente mal", contaba en Playa Furia. Y no tardaba en comunicarle todo al resto de concursantes, ante la expectación de estos. "Te vas a arrepentir", le señalaba Terelu Campos.

Tras la evacuación de Beatriz rico, el programa tomó una decisión drástica. Esta sorpresa lo altera todo. Cerramos las votaciones (...) Las votaciones que estaban en marcha no solo se han parado, se han anulado. Comenzamos de nuevo, nuevas votaciones: Rosario, Koldo y Samya. Ya podéis votar para quién queréis salvar", explicaba Sandra Barneda en el porgrama Conexión Honduras.