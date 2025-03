María Ángeles Pérez: "El poema es un viaje a nuestros sentidos"

"Poesía y migración: lecturas críticas y formas contemporáneas", una lectura poética del "Libro mediterráneo de los muertos", será la conferencia con la que María Ángeles Pérez abrirá la nueva edición del Festival Poex, el viernes a las 18.30 horas en el Antiguo Instituto de Gijón. "Es un libro que viene de búsquedas e indagaciones sobre los grandes movimientos migratorios, una cuestión que por razones personales me duele en mi presente y me llevo a este libro, en el que el mar y las palabras se miran y se preguntan", explica la escritora vallisoletana, que en el acto inaugural del Poex dialogará con Jaime Priede, el director del certamen.

La autora está "alegre, contenta y con responsabilidad" por abrir la sexta edición del Poex, donde se estrenó en 2021. En aquella edición inaugural participó en una lectura dual, junto a Fernando Beltrán. María Ángeles Pérez reflexiona ahora sobre la sinergia entre la poesía y la actualidad: "El poema no es un espejo de lo que ocurre fuera, es un viejo hacia nuestros sentidos".

Editora, profesora e investigadora, la poesía ocupa un espacio clave en la vida de María Ángeles Pérez, con un importante recorrido literario a sus espaldas. Algunos de sus textos han sido editados en Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires, Italia y Portugal. "Decía Juan Gelman, el gran poeta argentino, que la poesía mira a los ojos de la muerte, pues a mí me parece que mira a los ojos de la muerte y de la vida", reflexiona, antes de profundizar en el poder curacional de los versos: "Esta idea de la coartada catártica que dice el poeta peruano Mario Montalbetti habla de cómo evitaríamos la muerte o lucharíamos contra ella, y abre esa vía de la liberación de aquello que te atormenta. Aunque no estoy segura de eso, no creo que la poesía logre calmar ningún demonio interior, pero sí le pone nombres y eso hace comprensible una parte de aquello que vivimos", subraya.

"La poesía afina la sensibilidad y la conciencia de vivir", prosigue María Ángeles Pérez, que hace también un ejercicio de reflexión, al referirse a la poesía como "un ejercicio de resistencia". "Considero que es también resistir contra mí misma, con esa inercia de la insensibilidad, no prestar atención o vivir como si fuera norma, cuando es un milagro todo lo que significa estar vivo", comenta.

La poeta hace también una valoración sobre la salud de la poesía y su aceptación en la sociedad: "Es un debate tremendo, pero a mí me parece que hay un prodigioso número de voces jóvenes y nuevas, con búsquedas increíbles. Hay una necesidad de expresarse y conocer a través de la poesía, y establecer vínculos, por lo que considero que es un momento hermoso".

María Ángeles Pérez considera infundadas las críticas al género por elitista. "No estoy de acuerdo. La poesía no es elitista, cada propuesta está esperando a alguien. Admite muchos niveles y registros distintos. La poesía es una forma del lenguaje, con un resto de vida de una persona concreta, que otra persona va a hacer suya en algún momento", opina.

Mañana habrá una jornada previa del Poex, con una lectura poética de Rosario Neira junto a José Luis García Martín. En la inauguración, el viernes, intervendrá María Ángeles Pérez y habrá una charla con la actriz Leonor Watling. El festival se extenderá hasta el sábado, 22 de marzo. Este año gira en torno a la temática cinematográfica, bajo el epígrafe "Poesía & cine: leer los colores de la realidad" y reúne a unos 50 autores, entre ellos Yolanda Castaño, Mario Obrero, Aníbal Cristobo, Chus Pato o Berta García Faet.

