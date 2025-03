"Entender lo que te está pasando a través de la poesía es alucinante"

"Tengo ganas de ir y dar un paseo por Gijón. Las ultimas veces fue de concierto con ‘Marlango’. Y además Óscar Ibarra vive allí, es un gran amigo y un gran músico". La actriz y cantante Leonor Watling estará mañana en Gijón, para participar en el Poex en un coloquio con Edu Galán, a las 20.30 horas en el Antiguo Instituto.

-¿Qué le aporta la poesía?

-Cualquier excusa es buena para hacer poesía. Va por rachas. Tengo unas en las que me ayuda mucho. Hay gente que a la poesía le tiene como pavor, pero a mí siempre me ha gustado mucho, y tenido muchos libros alrededor, no con gran disciplina de lectora de poesía, pero a veces si me da ese sentido como con quien tiene un amigo. Abrir un libro, verte ahí, entender lo que te está pasando, y verlo que le ha pasado a otra persona es alucinante.

-¿Algún autor o lectura que la haya marcado?

-Ángel González y José Hierro son fundamentales para mí.

-Se exploran este año en el Poex vínculos entre la poesía y el cine.

-El cine tiene una parte de poesía visual. En el guion hay mucha poesía, quizá más en la voz off, ahí el guionista tiene la libertad de darle un poco de vuelo al lenguaje.

-Actriz, cantante, compositora... ¿Cómo fluyen todas esas disciplinas en su día a día?

-Todo acto creativo viene de una necesidad de transcender y de entender lo que te rodea y de pensar que hay algo más. La vida es durísima, si solo nos quedamos en lo prosaico y lo tangible. Pero cuando hablo de creatividad también me refiero a científicos. Si te fijas hay mucha gente que nada en los dos mundos, no es raro ver un médico que escribe poesía, o un pintor que cuando habla casi recita.

-¿Falta arte en el día a día?

-En general, sí. Leía el otro día que la franja de edad que más va al cine, compra libros o va al teatro es la de mujeres entre 50 y 70. Me parece interesante, porque es la búsqueda de algo más y que es más bonito. Si te quedas pegado a la realidad y al suelo no disfrutas de nada especial.

-¿Cómo fue la experiencia de presentar los "Goya"?

-Maravillosa, un regalo, y vivirlo junto a Maribel Verdú aún más. Estoy superagradecida.

-¿En qué momento se encuentra la producción española?

Como espectadora te diría que estamos en un momento alucinante, no paro de ver proyectos superinteresantes. Lo que ha cambiado es que quizás es más difícil que haya un evento audiovisual, porque hay tantas cosas maravillosas y muchas opciones. Y que cuaje algo como "Las Mesías" o te deje una impronta más fuerte como "La infiltrada" es difícil.

El programa de actos del Festival de Poesía de Gijón Hoy, previa, jueves 13 de marzo A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, Aula Poex, con lectura de poemas de los autores por el alumnado de Bachillerato del IES Nº 1 de Gijón. Coordinan la actividad Natalia Cueto y José Adolfo García. Y a las 20.o0 horas, en el mismo espacio, Rosario Neira, autora de "El tapiz del silencio", tendrá una lectura de poemas y conversación con José Luis García Martín. Mañana, 14 de marzo, inauguración oficial A las 18.30 horas, en el Antiguo Instituto, conferencia de apertura con María Ángeles Pérez, titulada "Poesía y migración: lecturas críticas y formas contemporáneas", junto a Jaime Priede. Y las 20.00 horas, en el mismo espacio, Leonor Watling en conversación con Edu Galán.

