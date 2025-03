"Me flipa Rosalía, es una cantautora de libro"

Hace tiempo que no toca en Asturias, una tierra que le emocionó cuando la descubrió y con la que guardaba vínculos familiares –su tía era de Avilés–. Por eso el cantante y compositor madrileño Javier Álvarez tiene marcado con mucho entusiasmo en el calendario el concierto que ofrecerá el día 29 de marzo en Gijón en el teatro de la Laboral (21.00 horas).

-¿Qué ofrecerá?

-Será el reencuentro con el público. Voy hacer una antología de mi discografía. Pero cantaré alguna cosa y habrá alguna sorpresa. Pero principalmente será un homenaje a mis principios, porque justo acabo de cumplir 30 años de la publicación de "La edad del porvenir".

-¿Qué queda de ese comienzo y cómo ha cambiado?

-Tengo la ilusión prácticamente intacta, incluso diría que tengo hasta algo más que hace 30 años. Y la esencia sigo teniendo la misma, pero he evolucionado. Esa experiencia está ahí para bien.

-¿Está en peligro de extinción la figura del cantautor?

-Para nada. Estamos en la mejor época de cantautores, porque la que impera a nivel mundial es Rosalía. Es una cantautora de libro. Siempre he sido melómano y ecléctico, escucho de todo, desde lo más clásico y hasta lo más actual, y de todo tipo de música. Siempre decía cuando me preguntaba por mi cantautor favorito que era Michael Jackson. La gente se echaba las manos a la cabeza, pero sí, es un cantautor.

-¿Cómo lo explicaba?

-Viene de la palabra "songwriter", y en castellano lo que no tenemos es esa traducción de "singer-songwriter", que es aquel que canta lo que compone, funk, soul, pop o country o lo que sea. En mi caso he intentado hacer en cada disco una música diferente, el primer acústico, el segundo eléctrico, el tercero electrónico y el cuarto es de versiones, dejé de ser cantautor para ser cantante. Y quiero decir con esto, que Rosalía es cantautora, y me parece la mejor del mundo, estoy flipado con ella. Pero si te refieres a la canción de autor clásico y protesta, como los de los noventa, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, Pedro Guerra es mucho más latino y yo sajón, pero ambos somos cantautores.

-¿Qué le llena de lo que escucha hoy en día?

-La que más, como ya he dicho, es Rosalía. Pero me dedico a escuchar antologías enteras de antes, como por ejemplo de "Madness", que me apasiona y no había escuchado todos los discos, al igual que "Simon & Garfunkel". Y hay un cantautor, que me parece un auténtico portento, que es Michael Kiwanuka.

