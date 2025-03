Gijón prepara su verano: estas son las cinco fiestas de prao que contarán con buses bajo demanda

Gijón sigue preparándose para su verano. Si hace unos días ya se presentaban las programaciones de algunos festivales, esta mañana se comunicaron importantes decisiones en torno a otro de los pilares del estío gijonés: las fiestas de prao. El año pasado fueron las fiestas parroquiales de Deva las que contaron, en el marco de una experiencia piloto, con buses de Emtusa para acudir a las mismas y para volver al centro de Gijón. Y este año serán cinco fiestas locales las que contarán con un servicio muy similar. Se tratan precisamente de Deva a las que se suman Cabueñes, Mareo, Castiello y La Camocha. "Creíamos en este proyecto y lo prometido es deuda", aseguró la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Fue la propia primera edil, acompañada de los concejales de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Pelayo Barcia y Nuria Bravo, la que presentó en el salón de recepciones esta iniciativa. Una iniciativa que ahora se tiene que concretar con los organizadores de los festejos para ver sus necesidades. La idea, según concretó Pelayo Barcia, es que los buses salgan del entorno de El Humedal entre las diez y las doce de la noche y que los de regreso estén disponibles entre las dos y las cuatro de la mañana, que es la hora máxima a la que se permite la celebración de espectáculos en Asturias. "El año pasado la iniciativa fue un éxito de demanda y de civismo", expresó el concejal forista.

Las fechas están también estipuladas. Cabueñes tendrá estos buses el 13 y 14 de junio, mientras que en Mareo estarán disponibles para la noche de la hoguera de San Juan, el 23 de junio, que es una de las actividades más masivas de estas celebraciones. Además, en San Pedro habrá transporte público el 27 y el 28 y en Deva el 8 y 9 de agosto. El caso de La Camocha es especial puesto que esta zona del concejo ya cuenta con una línea de búho. Lo que detalló Barcia es que se hablará con los organizadores de las fiestas para "reforzar este servicio".

Las frecuencias también se tienen que concretar. Dependerán en gran medida de la afluencia y de las actuaciones que haya en las fiestas de prao. La intención, no obstante, es que la vuelta sea bajo demanda sobre todo con el fin de evitar colas y aglomeraciones de gente.

Una cuestión de seguridad

Moriyón defendió esta iniciatia por una cuestión no solo de "mejorar el servicio público", sino también de seguridad. "Es una cuestión de seguridad no solo para la gente que asiste, sino también para sus familias. Evitamos mucho tráfico de personas que van a la fiesta a recoger a la gente, pero también evitamos que mucha gente vuelva andando de noche", expresó la primera edil. "Cuando hablamos de poner en marcha esta idea el año pasado, que fue una iniciativa de los vecinos de Deva, hubo muchas reticencias de las concejalías, pero no porque no quisieran mejorar el servicio sino por los problemas técnicos de la iniciativa", añadió Moriyón. "Todos creíamos en este proyecto", expresó.

Además de Moriyón, Bravo y Barcia estuvieron Juanjo Piniella, gerente de Emtusa, y el intendente Maujo, de la Policía Local. "Apelamos al civismo de los asistentes, para que no se aparque mal y el bus pueda pasar sin problemas", detalló Bravo.