El Pleno de Gijón frena las zonas tensionadas que impulsa el Principado

Gijón rechaza que Cimavilla y La Arena sean declaradas zonas residenciales tensionadas. Eso es lo que ayer decidió el Pleno a iniciativa de Foro y PP y gracias a la mayoría que conforman la suma de los votos de toda la derecha de la Corporación frente al no de los tres grupos de la izquierda. Y ese es el acuerdo con el que los dos partidos que dan sustento al gobierno buscaban reconducir el escenario político una vez que su abstención había permitido, en noviembre de 2023 y a partir de una iniciativa de Podemos, que el Pleno de Gijón decidiese instar al Principado a trabajar en esa declaración que permitiría, por ejemplo, limitar los precios de los alquileres

Un nuevo acuerdo que puede quedar en agua de borrajas. Lo dijo Javier Suárez Llana, edil de IU, la misma formación a la que pertenece el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico: "Los trabajos para esa declaración siguen en marcha y no se van a parar. Y lo están porque ustedes lo quisieron en noviembre de 2023. El consejero ya les ha dicho que tiene la mano tendida para consensuar las medidas con la única premisa de proteger a la gente bajando los precios y aumentando la disponibilidad de vivienda. La solución llegará, con o sin ustedes". La competencia en este asunto es del gobierno autonómico.

"Garantizar la colaboración"

El popular Guzmán Pendás y el forista Jesús Martínez Salvador –responsable de Vivienda el primero y de Urbanismo el segundo–se repartieron el argumentario a favor de este rechazo y las críticas contra Zapico. "Le hemos oído hablar de intervenir los precios de los alquileres y no compartimos estos anuncios que se hacen de manera unilateral y desde informes carentes de rigor. El objeto de esta proposición es forzar a la consejería a que deje de actuar por su cuenta y que se garantice la colaboración entre las dos administraciones", defendió Pendás tras denunciar la situación de inseguridad jurídica que deja la aplicación de la ley de Vivienda y el efecto de subida de precios de los alquileres que ha supuesto como rebote que se fijaran topes desde la administración.

Pendás tiene claro el problema y la solución. El problema es que falta vivienda y la solución es construirla. Una solución para la que ve mucho más eficaz el plan "Llave" del gobierno gijonés que sacará al mercado suelo municipal para construir viviendas de protección. También defendió el edil, que es presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda, las medidas de garantía jurídica y bonificaciones fiscales que se van a promover para animar a sacar al mercado las cerca de 9.000 viviendas que hay vacías en Gijón.

Martínez Salvador recordó que la ley de Vivienda fija la elaboración de estudios específicos, un proceso de información pública y la presentación de una memoria justificativa sobre las medidas a tomar para declarar una zona residencial como tensionada. "Estamos muy lejos de todo esto. ¿Cómo se pueden permitir el lujo de anunciar ya esa declaración para esos barrios?", reprochó a la izquierda, y en concreto a IU. Martínez Salvador recrimina al Principado que se centre en limitar el precio de los alquileres cuando la ley de Vivienda plantea muchas más opciones. "El abanico de medidas es muy grande, alguna podremos consensuar", concretó retando al Principado.

Eficacia del plan "Llave"

Dos fueron los reproches centrales que hizo la portavoz de Podemos, Olaya Suárez al gobierno. Uno por "despreciar" el acuerdo que el Pleno había tomado en 2023 y otro para afearles que "cuando se actúa a favor de los inquilinos eso es intervenir el mercado, pero cuando ustedes lo hacen a favor de los caseros, eso son incentivos".

Aunque votando lo mismo, también cargó contra el gobierno, y sobre todo contra la parte forista, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, por "ese enfoque chapucero y sinsentido que con su voto en 2023 permitió esto". Para la líder de Vox el cambio de criterio tiene que ver "con que no lograron un acuerdo con Zapico y un IU que solo aplica el rodillo del intervencionismo".

Los reproches del PSOE, a través de Tino Vaquero, fueron de forma y fondo. De forma "por colarnos como proposición lo que debía ser una declaración institucional" y de fondo "porque topar precios sí es una medida eficaz. Se ha visto en ayuntamientos catalanes y el PNV, que no son precisamente rojos peligrosos, lo quiere incorporar a su territorio". Vaquero, abogado de profesión, también recordó que las sentencias del Tribunal Constitucional avalan la constitucionalidad de las declaraciones de zonas tensionadas.

El protagonismo de Pendás, de la vivienda a las madres gestantes

Su condición de edil de Vivienda dio a Guzmán Pendás la portavocía del PP en el debate plenario sobre la declaración de zonas tensionadas para Cimavilla y La Arena. Solo fue una de sus muchas intervenciones. En nombre del gobierno Pendás dio el no a la mesa de seguimiento del servicio de ayuda a domicilio que pedía IU y al observatorio de la vivienda que reivindicaba el PSOE dentro de Emvisa. Como edil de Servicios Sociales contestó a las preguntas de Vox sobre planes contra la soledad en los mayores y rechazó la idea, también de Vox, de habilitar espacios en los centros municipales para apoyar a madres gestantes. "Yo estoy abiertamente por la vida y no me importa decirlo y dar la cara, pero lo que me pide no procede", le contestó a Sara Álvarez Rouco.

Los rifirafes del Pleno, de la llingua a los accesos a El Musel: "El desdoblamiento de la GJ-10, ¿para cuándo?"

Se quejó el socialista José Ramón Tuero de que fuera el edil de Medio Ambiente y no la Alcaldesa, a quien había dirigido su pregunta, quien le contestara sobre el expediente abierto por la Consejería para la Transición Ecológica a la Autoridad Portuaria por la irregularidad en la instalación de la barrera anticontaminación en la explanada de Ebhisa. Y tanto énfasis puso el socialista en la necesidad de autocrítica que sobre este asunto debía tener Carmen Moriyón como vicepresidenta del Puerto y en su relación de "amistad y defensa acérrima" del expresidente portuario Laureano Lourido, que la Alcaldesa acabó por contestarle, pero para denunciar el nuevo retraso en los accesos al Musel que supone la demora en la licitación del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña.

"Usted está obsesionado. Si la barrera se hizo mal, sanciónese. Pero tal parece que los problemas de contaminación se arreglan con esta barrera y no. ¿Para cuándo el desdoblamiento de la GJ-10? Utilice sus influencias porque yo ya no tengo más. Eso es lo que sacará los camiones de La Calzada", remató Moriyón ante un Tuero que le contestó con un "estamos en ello".

También puso Moriyón los puntos sobre las ies sobre lo que significa ser la vicepresidenta del Puerto. "A mí nadie me consultó sobre la persona que iba a ocupar la presidencia, lo que es lógico porque la competencia es del Principado", dijo la Alcaldesa reprochando a los socialistas de Gijón haber maniobrado para que se cesara a Lourido.

El de Tuero fue el último de los rifirrafes que tuvo Moriyón. Sin salir de la bancada del PSOE tuvo sus más y sus menos con Carmen Eva Pérez y Marina Pineda. Grueso fue el que tuvo con la portavoz de Vox. Sara Alvarez Rouco presentó una iniciativa para que Gijón se posicionase contra una reforma del estatuto de autonomía que garantice la oficialidad del asturiano. Solo la apoyaron el PP y el edil no adscrito. Foro se abstuvo. Algo que le reprochó Rouco recordando que Foro había votado no en el parlamento asturiano.

Moriyón saltó cuando Rouco les acusó de "manchar y faltar", y a la edil de Cultura, Montserrat López Moro, de "no saber leer" la propuesta. "Igual la que no sabe escuchar es usted", le replicó la Alcaldesa, reprochando su "tono un poco faltón" y recordando los "carteles ofensivos" de Vox contra el parlamentario forista Adrián Pumares y el presidente de Asturias, Adrián Barbón. "Eso es manchar y faltar", remató la forista.