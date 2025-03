El covid persistente ha echado 10 años sobre el cuerpo de Elvira Soto

El covid-19 quitó la vida a millones de personas. A otras, se la ha cambiado. Elvira Soto González, 64 años, vecina del barrio de Pumarín de Gijón, se contagió en marzo de 2021 y cuatro años después la enfermedad sigue estragando su día a día. Padece covid persistente con síntomas como cansancio permanente, dolores, pérdida de equilibrio y fuerza, mareos... "Es como si a mi cuerpo le hubiesen echado diez años encima".

Se le remueve todo al rememorar el inicio de la pandemia. En 2020 el "parón" que experimentó el país no le tocó de lleno pues su trabajo como limpiadora se catalogaba como esencial. Limpiaba en una laboratorio de sanidad animal, en una mutua de reconocimiento y en una sucursal bancaria. "Tuve la suerte de no contagiarme".

Un viernes de marzo de 2021 llegó a casa "muy cansada". Pensó que, con el descanso del fin de semana, llegaría como nueva al lunes. No fue así. El sábado: tos y la fiebre. El domingo se hizo una PCR. El lunes se confirmó el positivo. "No me mantenía en pie y tosía todas las noches. Era como un trapín", afirma Elvira Soto.

Entró en una "depresión muy gorda". No podía evitar el llanto cuando hablaba con su médico tras caer enferma y el médico la derivó a Salud Mental. Los antidepresivos le hicieron bien. En aquella época, el descanso era un suplicio. Dormía apenas 3 o 4 horas. Hoy continúa en tratamiento y, en ese sentido, se siente mejor.

"Cuando di positivo pasé un miedo terrible". Meses antes, un cuñado y su suegra fallecieron por el covid. "Los teníamos en mente". Ella y su marido se pusieron una coraza para aislarse: "preferíamos no poner la televisión para no saber las cifras de muertos".

En los primeros meses unas diarreas le bajaron el peso a 45 kilos.

Elvira Soto no solo ha lidiado con un covid persistente, sino también con una pericarditis aguda y con una fibromialgia que la enfermedad "aceleró". Para la primera dolencia tiene revisión próximamente. "Un día estoy regular y al siguiente veo que no puedo hacer cosas, lo que te hunde la moral. Es muy limitante convivir con estos síntomas".

Elvira Soto ha tenido suerte con varios médicos: "se molestaron en hacerme muchas pruebas". Le diagnosticaron covid persistente en 2022. Acude a yoga y a talleres de memoria porque otro de los síntomas es que no le vienen las palabras a la mente. "El yoga me sirve mucho para tener más movilidad y que me duela menos la espalda", resalta.

El dolor es parte de su vida: "una mañana me levanto con dolor lumbar o en un pie que no me deja caminar". Ha perdido fuerza: "no puedo abrir un bote de conservas. Tiro de mi marido, Tirso Acebes, para esas tareas pero duele psicológicamente ver que no podemos hacer lo que queremos".

Tirso Acebes se contagió de covid poco después que ella. Estuvo ingresado con una neumonía bilateral. Él, en el hospital y ella, en casa, aguardando noticias. "Pasé unos días fatales". Cuando volvió a casa, nadie tenía ganas de comer o de cocinar. A veces, un plato era bastante para los dos. Y sobraba.

Tras la baja, se reincorporó al trabajo a comienzos de 2023 y enseguida vio que, en sus condiciones físicas, era inviable hacerlo bien. "No podía rendir porque no podía ni con la fregona". Aguantó "como pude" antes de coger nuevamente una baja que se prolongó por 14 meses. En 2024, volvió al tajo. Pese a serle reconocidos el covid persistente, la fibromialgia y una fatiga crónica, la inspección laboral no consideraba estos impedimentos "suficientes" para otorgarle la incapacidad.

Elvira Soto se jubiló anticipadamente a mediados del pasado año, perdiendo dinero. "No estaba trabajando a gusto porque no podía con el cuerpo, me daban muchos bajones y me temblaban las piernas". Sufría epicondilitis, una lesión en el codo, de tanto forzar. Soportaba largas jornadas y rechazó ir a juicio para no prolongar el sufrimiento.

Aún es incapaz de asimilar cómo ha cambiado todo para ella: "mi cabeza no reconoce que esto va a ser así para siempre. Doy una vueltina de nada y llego agotada a casa. Paso muchas tardes en el sofá porque el cuerpo no da para salir. Mis nietos pequeños quieren jugar, pero yo me agoto y les ‘engaño’ para que nos sentemos y veamos los dibujos".

Por su debilidad física ha sufrido dos caídas en la calle. Para evitar más sustos casi siempre va acompañada. Pasa temporadas de migrañas. El covid persistente ha aumentado también la vulnerabilidad de las defensas y hace poco tuvo la infección del herpes zóster.

Antes de la pandemia "era de tirar para delante, trabajando y ayudando a mis suegros, un no parar. Ahora siento impotencia porque el cuerpo no responde".

Pone el foco en la investigación médica. "Queremos una solución, una ‘pastillina’, como digo, que la tomaríamos sí o sí".

"Me veo con tanta limitación que si no encuentran un remedio... va a costar mucho adaptarse y acostumbrarse". Está "agradecida" a la Asociación Covid Persistente Asturias que da voz a los que el covid no ha abandonado. "La gente no puede olvidarse de nosotros. Hay que impulsar el estudio de los problemas y síntomas".

"No sé si algún día llegaré a asumirlo, y eso es triste".

Suscríbete para seguir leyendo