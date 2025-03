Monchu García insta a "una campaña amable y constructiva" en la pugna por el liderazgo del PSOE de Gijón

Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón y candidato a repetir en el cargo, ha pedido hoy jueves "una campaña amable y constructiva" de cara al congreso de la próxima semana. Aunque no hizo una alusión directa a nadie, Monchu García lanzó esa petición tras las duras críticas vertidas por el candidato del sector crítico, Fran López contra la actual dirección local del partido. La campaña será amable "por lo menos por nuestra parte", indicó García.

A poco que se leyera entre líneas, la alusión era clara hacia las duras críticas de su contrincante: "la primera misión que tiene cualquier socialista es cuidar el patrimonio que es del común, tengamos una tendencia u otra, en un proceso interno; cuidar el patrimonio del partido, cuidar a la organización". El aspirante a la reelección al frente del principal partido de la ciudad incidió en "el tono" de la campaña para "proteger el patrimonio que es de todos, toda la historia de esta agrupación". Que el tono vaya a ser bueno, "creo y espero que eso se dé, más aalláde que siempre, en todos los grupos, pueda haber alguien que siempre tenga más ánimo de exaltación que otro".

De su contrincante sólo dijo expresamente, que "noto ciertas contradicciones" del candidato de Fran López, que "parece muy crítico pero luego plantea la posibilidad de una integración".

Una integración que parece improbable a estas alturas. Monchu García indicó que su ejecutiva ha estado sumando apoyos en los últimos tres años: "yo he estado integrando, y de hecho en la lista que presentaré el miércoles, hay gente que estuvo enfrente en procesos internos, que estuvo en la ejecutiva anterior a la mía, gente incluso de familias muy marcadas políticamente que fueron beligerantes en un momento determinado con esta dirección, pero que ahora mismo están en el ánimo de querer sumar, que es la única condición que se pide. Cuando tú ves que el único problema que se plantea es el cambio de liderazgo, ahí hay un problema, porque es que yo quiero liderar este proceso y tengo el apoyo de una gran mayoría. Creo y confío en esa mayoría para liderar esta organización, con lo cual, si ese es el problema, ahí no vamos a poder ponernos de acuerdo".

Respecto a las críticas de Fran López sobre el plazo para la campaña electoral, que el sector crítico considera escaso, Monchu García defendió que el plazo "es más que correcto". También insistió en la idea de que la oposición interna que ahora promueve una candidatura alternativa lleva años preparándose para la confrontación. "Hemos visto en los medios a lo largo de estos tres años que hay gente que estaba muy preparada para la confrontación. Sí es cierto que no queríamos correr como otras organizaciones; nosotros teníamos bastante claro cómo iba a poder darse el proceso, pero también queríamos que si esta gente que sistemáticamente había estado en los medios o en otros espacios cuestionando esto tenía que organizarse, que se organizara. Tenían también la oportunidad de llamar a la puerta, porque todo el que llamó a la puerta de este secretario general a lo largo de tres años, se sentó con él y llegó a acuerdos con él". Sobre el papel no es imposible aún un acercamiento, pero no parece probable: "llegados aquí, el plazo está abierto, pero entiendo que cada uno ha tomado sus determinaciones".

El líder del PSOE gijonés añadió que en esta campaña va a centrarse en el "concepto valor, como la capacidad de enfrentarse a los miedos y los retos; no dejar que las situaciones adversas te paralicen y enfrentarte a las dificultades. También para poner en valor las cuestiones que definen la historia de esta agrupación y este partido".

Agregó que la Agrupación Socialista de Gijón "siempre ha tomado decisiones difíciles, las ha tomado en contextos muy complicados, ha tenido voz y ha tenido opinión cuando otros callaban y ha sido capaz de tomar caminos complejos, a lo mejor no populares, pero ha sido capaz de tomar la determinación de enfrentarse a las situaciones para, pensando en un futuro mejor, hacer el trabajo, por duro que sea, en un momento determinado".

En cuanto a "los retos" del PSOE para el futuro, coincidió con su contrincante en referirse a la recuperación de la Alcaldía en los próximos comicios municipales. Abogó así por "recuperar esta ciudad, ponerla en marcha, poner el reloj en hora y salir de esta sensación de caspa y de parón en el que está la ciudad. Incluso en el desánimo de que la propia ciudadanía empieza a pensar de que nada bueno para Gijón es posible, porque el gobierno municipal no es capaz de afrontar los retos o de plantear alternativas más allá de las infografías o de los titulares, es difícil que la gente se vaya animando".