El plan antirruido alcanzará al Carmen, Fomento, Cimavilla y la Ruta de los Vinos

Cimavilla, Fomento, la Ruta de los Vinos y el Barrio del Carmen son el grueso de los ámbitos en el centro urbano a los que afectará el plan municipal de acción contra la contaminación acústica en zonas de ocio. Aunque no solo. En el punto de mira está también el entorno que conforman el Parque Inglés y el recinto ferial "Luis Adaro" en cuanto espacios que, sobre todo en verano, acogen multitudinarios festivales y eventos de ocio. Medio Ambiente impulsará el desarrollo de ese plan que salió adelante por unanimidad en el Pleno del pasado miércoles a partir de una iniciativa de IU a la que se sumó una enmienda de Foro y PP y cuyos ejes estratégicos fijó en la propia sesión plenaria el concejal popular Rodrigo Pintueles: control de licencias, más vigilancia policial e inspecciones y campañas de sensibilización.

El paso previo a la toma de medidas será, este mismo año, una campaña de monitorización del ruido ambiental en esas zonas de ocio más conflictivas del casco urbano para elaborar un mapa no estratégico de ruido con información detallada. El reto, aseguró Pintueles, es actuar sobre una contaminación que genera problemas de salud, de pérdida de calidad de vida y de convivencia y hacerlo sin atacar ninguna actividad económica ni el derecho a disfrutar del ocio de nadie.

Aunque la propuesta tiene el apoyo de todos los grupos municipales de la Corporación no le ha tardado en llegar un primer pero: el de Otea, la organización empresarial que aglutina a firmas de hostelería y turismo. "Compartimos la preocupación por el bienestar de los ciudadanos y reconocemos la importancia de garantizar el descanso y la salud pero creemos firmemente que la solución no está en la promulgación de nuevas normativas y prohibiciones", se indica desde la organización en una nota pública.

Nota donde se destaca, por un lado, que "en Asturias, y en particular en Gijón, no hay un problema de ruido generalizado" y, por otro, "que las mesas y sillas de nuestras terrazas no generan ruido. Es el comportamiento de las personas y la falta de civismo los factores que contribuyen a la contaminación y la educación y la sensibilización de las personas la clave para reducir el ruido". Desde la patronal de la hostelería se coloca el foco del problema lejos de sus establecimientos. "Sí se produce ruido cuando las asociaciones, festivales o fiestas de barrio piden una excepcionalidad del límite sonoro durante las verbenas y las actividades durante días", sentencia.

No es la primera vez que Otea rechaza acciones municipales contra el ruido e n las zonas de ocio. Otea firmó una de las dos únicas alegaciones que recibió el Plan de acción contra el ruido aprobado por la Junta de Gobierno en mayo de 2023 y que centraba en las zonas de ocio una de sus siete líneas estratégicas. La alegación no fue aceptada.

El control de las fiestas

Es en la línea estratégica 3 de ese plan donde se concretan medidas para la gestión de zonas de ocio y de actividades de ocio. En el primer epígrafe se fijan desde controles a la concesión de licencias a limitaciones de horarios pasando por el incremento de la presencia policial –justo las acciones a las que el edil de Medio Ambiente hizo referencia en el Pleno– y en el segundo se amplía el control del ruido a fiestas, festejos populares y actividades musicales.

En este sentido, en mayo de 2024, y por resolución de Alcaldía, se oficializaba una instrucción que marcaba el procedimiento dentro de la administración municipal para comprobar el cumplimiento de la ordenanza municipal del ruido en lo referente a la incidencia acústica en eventos de carácter extraordinario. La instrucción ordenaba los eventos a control en tres tipologías: festejos populares organizados por una asociación vecinal, actos donde una entidad pública sea la promotora o colaboradora –desde actividades en colegios al Antroxu o la Cabalgata de Reyes– y eventos de promotores privados. Esta instrucción ha sido una de las últimas medidas tomadas desde el gobierno para controlar la contaminación acústica. Ahora, y como indicó Pintueles en el Pleno, se quiere que "Gijón vaya un paso más allá" ampliando la lucha contra el ruido que genera el tráfico o la industria a las zonas de ocio.

Los ejes del plan de Pintueles Otorgamiento de licencias de apertura. Restringiendo nuevas que supongan un incremento de los valores de inmisión acústica o estableciendo medidas correctoras como limitadores de potencia en los equipos de sonido o aislamientos acústicos más exigentes. Cumplimiento de horarios. Incrementando la presencia policial en las zonas más afectadas y aumentado los controles e inspecciones a los establecimientos conflictivos. Campañas de sensibilización y concienciación. Ofreciendo a los hosteleros información sobre los niveles de ruido ambiental registrados en su entorno y asesorándoles en el diseño de medidas de actuación específicas.

Suscríbete para seguir leyendo